Charles Leclerc renueva con Ferrari

Roma, 3 jun (EFE).- El monegasco Charles Leclerc ha renovado su contrato con Ferrari y seguirá vinculado a la escudería italiana, con la que compite en Fórmula Uno desde 2019, según anunció este miércoles el equipo de Maranello, donde se ha consolidado como uno de los pilotos más destacados de la parrilla.

"No podría estar más feliz de continuar este camino con Scuderia Ferrari HP, que para mí es mucho más que un equipo. Es la escudería que siempre he amado y de la que soñaba formar parte desde que era niño, y que, después de todos estos años, se ha convertido para mí en una segunda familia", aseveró el piloto en un comunicado.

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Leclerc, de 28 años, continuará así una relación iniciada en 2016, cuando ingresó en la Academia de Pilotos de Ferrari, antes de incorporarse a la escudería principal en 2019 tras proclamarse campeón de Fórmula 2 en 2017.

"Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo más que nunca en la escudería y estoy profundamente agradecido de poder seguir luchando por nuestro objetivo común: devolver el título mundial a Maranello", agregó el monegasco.

"Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada", expresó.

Leclerc es el segundo piloto de Ferrari con más grandes premios disputados en Fórmula 1 y el segundo con más 'pole positions', sólo por detrás del alemán Michael Schumacher.

Aunque la escudería no precisó hasta cuándo se renueva el acuerdo, Ferrari subrayó que comparte con el piloto los mismos objetivos deportivos y mostró su confianza en seguir construyendo junto a él una etapa de éxitos en el campeonato.

El director de Ferrari, el francés Fred Vasseur, subrayó que la renovación es algo "completamente natural" para ellos.

"Durante estas temporadas hemos visto crecer no sólo a uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también a una persona que vive profundamente el vínculo con este equipo y todo lo que Ferrari representa", concluyó.

La escudería desempeñó un papel clave en la carrera del piloto desde sus inicios, con quien mantiene una estrecha relación desde 2016.

Su salto al equipo de Fórmula 1 de Ferrari tuvo lugar en 2019. En ese momento, Leclerc explicó que pilotar para la escudería italiana era un sueño de infancia, y Ferrari apostó por él como una de las grandes piezas de su futuro deportivo.

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Esa vinculación se fue reforzando con las renovaciones de contrato. EFE