Netanyahu ordena nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado este lunes al Ejército lanzar nuevos bombardeos contra "objetivos terroristas" en la capital de Líbano, Beirut, en el marco de la intensificación de la ofensiva y la invasión terrestre del país vecino.

Netanyahu ha asegurado en un mensaje en redes sociales que ha ordenado "atacar objetivos terroristas en el barrio de Dahiye" en lo que describe como una respuesta a "las repetidas violaciones del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá y los ataques contra ciudades y ciudadanos" en Israel.

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El mensaje de Netanyahu ha sido publicado poco después de que el Ejército israelí confirmara la muerte de otro militar en un ataque con drones perpetrado por Hezbolá contra un grupo de militares en los alrededores del castillo de Beaufort, tomado el domingo por las tropas israelíes en el marco de la nueva invasión de territorio libanés desatada en marzo.

Asimismo, Netanyahu aseguró la semana pasada que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.300 personas desde principios de marzo, a pesar de las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.

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Por ello, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este mismo lunes en un mensaje en redes sociales que el país "hace frente a una agresión feroz" por parte de Israel y ha prometido "poner fin al sufrimiento de los libaneses en general, y los del sur en particular", así como "trabajar en la construcción del Estado, la reforma y la justicia".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

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Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.