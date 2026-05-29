Teresa Urquijo reacciona a los rumores de embarazo en su reaparición en Las Ventas junto a Martínez-Almeida

Dos años después de su romántica y multitudinaria boda a la que no faltaron los Reyes Juan Carlos y Sofía, o las infantas Elena y Cristina, y cuando su hijo Lucas está a punto de cumplir su primer año -el próximo 3 de julio- Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida están envueltos en rumores sobre una posible nueva paternidad con la que cumplir su sueño de formar una familia numerosa.

Tan enamorados como el primer día, y encantados con su bebé, lleva días especulándose con que la nieta de Teresa de Borbón y Borbón y Piru Urquijo estaría embarazada de su segundo hijo junto al alcalde de Madrid, que nunca ha ocultado sus deseos de volver a ser padre ante lo maravillosa que está siendo la experiencia con su pequeño, en el que ambos están completamente volcados.

PUBLICIDAD

Este jueves la pareja, aficionada a los toros, no se ha perdido la tradicional Corrida de la Prensa presidida por el Rey Felipe VI en Las Ventas, y que ha contado con Andrés Roca Rey, Diego Urdiales y Bruno Aloi como protagonistas del cartel en una de las tardes más especiales de la Feria de San Isidro.

Mientras Martínez-Almeida se ha dado un baño de masas a su llegada a la plaza y no ha dudado en hacerse fotografías con todos aquellos que se le han acercado para felicitarle por su gestión al frente del Ayuntamiento de la capital, Teresa ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano sin conseguirlo.

PUBLICIDAD

Radiante con un conjunto de pantalón fluido y top sin mangas con un favorecedor estampado floral sobre fondo blanco, la joven ha reaccionado a los rumores de embarazo con una sonrisa y la discreción que la caracteriza. Y, aunque no ha querido confirmar ni desmentir si es cierto que está esperando su segundo hijo junto al alcalde y su pequeño Lucas se convertirá dentro de unos meses en hermano mayor, sí ha revelado que "todo bien", agradeciendo con una sonrisa los piropos de la prensa que ha destacado lo guapa que está.