Pekín capta 886 millones de dólares con sus primeros bonos verdes soberanos en Hong Kong

Hong Kong, 29 may (EFE).- El Gobierno de China emitió en Hong Kong su primera partida de bonos verdes soberanos en el mercado local, por un valor de 6.000 millones de yuanes (unos 886 millones de dólares), una operación que busca financiar medidas contra el cambio climático y ampliar la presencia económica en importantes mercados de deuda extraterritorial.

Los bonos verdes soberanos son títulos de deuda emitidos por un Estado para captar fondos destinados, de forma específica, a impulsar importantes proyectos con un comprobado impacto ambiental positivo.

Entre las múltiples iniciativas respaldadas destacan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera terrestre, la conservación y estricta protección de la biodiversidad asiática, o el urgente control general de la contaminación medioambiental que afecta a vastos territorios.

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En este caso concreto, el Ministerio chino de Finanzas señaló que los recursos económicos obtenidos tras la operación de venta servirán directamente para financiar o refinanciar el cuantioso gasto ecológico que el Gobierno central chino ha incluido de manera estratégica en su presupuesto fiscal ordinario nacional.

La gestión administrativa y financiera de los fondos públicos se realizará de acuerdo estricto con el marco regulatorio nacional que fue diseñado, impulsado y establecido de forma específica para supervisar el desarrollo de estas emisiones sostenibles.

La de Hong Kong, cerrada en la noche del jueves con el respaldo de la entidad financiera HSBC, se dividió de forma estratégica en dos tramos financieros idénticos de 3.000 millones de yuanes (442 millones de dólares) cada uno.

El primero de ellos, a tres años vista, ofrece un cupón del 1,42 % y vencerá de forma definitiva el 4 de junio de 2029. El segundo paquete inversor, diseñado a cinco años de plazo, se colocó con una rentabilidad ligeramente superior del 1,56 % y expirará oficialmente el 4 de junio de 2031.

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La operación de venta supone además un paso clave en la estrategia gubernamental china de desarrollar de forma sostenida el mercado exterior de deuda en yuanes.

Este ecosistema comercial, conocido en el sector bancario internacional como mercado extraterritorial u ‘offshore’ (emisiones financieras realizadas fuera de las fronteras de la China continental), se utiliza principalmente por el país asiático para lograr atraer grandes volúmenes de capital foráneo.

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El codirector ejecutivo de HSBC para la región de Asia y Oriente Medio, David Liao, afirmó que la "muy positiva respuesta" de los inversores refleja contundentemente la "fuerte confianza del mercado internacional en el enorme potencial de crecimiento y desarrollo de la economía china", según el rotativo local South China Morning Post.

El Ministerio de Finanzas de China ya realizó con anterioridad su primera emisión extraterritorial de bonos verdes soberanos en yuanes en Londres, en abril del año pasado, recaudando en aquel entonces otros 6.000 millones de yuanes destinados también al sector ecológico. EFE

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