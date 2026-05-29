Greening lanza una OPA sobre Energy Solar Tech, que valora la compañía en unos 85 millones

Greening ha aprobado lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Energy Solar Tech, en una operación que valora el 100% de esta compañía en unos 85 millones de euros, lo que representa una prima del 41% conforme a la cotización al cierre de ayer y el canje ofrecido.

Según comunicó el grupo de renovables que cotiza en BME Growth, la ecuación de canje propuesta supone la entrega de 0,9546 acciones ordinarias de nueva emisión por cada título de Energy Solar Tech. Las nuevas acciones tendrán un valor nominal de 0,0025 euros y otorgarán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las que figuran ya en circulación.

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La oferta está sujeta a la aprobación de los órganos sociales competentes, así como a las autorizaciones regulatorias que resulten necesarias, y la aceptación por al menos el 50% de los accionistas de Energy Solar Tech.

El plazo de aceptación de la oferta es de 15 días naturales contados a partir del día siguiente hábil bursátil. La liquidación de la operación está prevista aproximadamente en un plazo de dos meses desde el lanzamiento de la oferta, una vez completados los trámites societarios y regulatorios correspondientes.

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En el caso de tener éxito la operación, la estructura de propiedad y control de Greening quedaría configurada por el 69% del capital social distribuido entre los actuales accionistas de la energética andaluza y el 31% restante entre los actuales accionistas de Energy Solar Tech.

En concreto, se trata de la segunda adquisición, tras la OPA que culminó sobre EIDF, dentro del cumplimiento del Plan Estratégico 2026-2030 de Greening centrado en la transformación del modelo de negocio y orientado al crecimiento rentable.

SUMAR ACTIVOS RENOVABLES EN OPERACIÓN.

La empresa andaluza destacó que la incorporación de Energy Solar Tech le permitiría "sumar activos renovables en operación con capacidad de generación recurrente de caja, reforzando la visibilidad financiera del grupo y complementando el crecimiento de su actividad con una base de ingresos más estable".

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Además, añadió que la operación le permitirá también "impulsar sus capacidades de construcción, en un contexto de creciente demanda de infraestructuras energéticas asociadas a la electrificación, al desarrollo renovable y al auge de los centros de datos".

Energy Solar Tech cuenta con dos plantas industriales en A Coruña y León y dispone de experiencia en infraestructuras eléctricas, subestaciones, fabricación de equipos y soluciones modulares aplicadas al sector energético.

La compañía cotiza también en el BME Growth y cerró 2025 con una facturación de 81,2 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de unos 11 millones de euros.

El consejero delegado de Greening, Pablo Otín, consideró que la operación pone de relieve la intención del grupo "de ser uno de los protagonistas en la consolidación del sector en el país".

"La incorporación de Energy Solar Tech nos permitirá sumar generación predecible y talento industrial, ambas capacidades diferenciales en un momento de fuerte demanda", dijo.