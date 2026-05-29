Francia lleva a la justicia presuntos malos tratos a franceses de la Flotilla para Gaza

París, 29 may (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este viernes que remitió a la justicia francesa los presuntos malos tratos sufridos por miembros franceses de la Flotilla para Gaza durante su detención provisional en Israel.

En una entrevista con France Inter, Barrot explicó que tomó la decisión tras recibir un informe elaborado por el cónsul general de Francia en Turquía, en el que se denuncian "violencias sexuales, exposición al frío, golpes y humillaciones repetidas" contra ciudadanos franceses detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes.

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El jefe de la diplomacia francesa indicó que los hechos podrían ser constitutivos de delitos penales y que, por ello, decidió trasladar el caso a la fiscalía en virtud del artículo 40 del código de procedimiento penal francés.

"Es ahora un asunto que está en manos de la justicia", declaró Barrot.

El ministro precisó además que previamente convocó al embajador de Israel en Francia para expresarle la "firme condena" de París por el trato dispensado a los activistas y solicitar explicaciones a las autoridades israelíes.

Barrot anunció igualmente sanciones contra el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al que Francia prohibirá la entrada en territorio francés por sus "actos inadmisibles" y por la difusión de imágenes de los activistas detenidos.

Los abogados de algunos miembros franceses de la flotilla, que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza, habían acusado previamente al Gobierno francés de limitarse a una "condena de fachada" contra Israel y reclamaban medidas más contundentes.EFE