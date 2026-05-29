El documental ‘Los colores del Itsmo’ de NFL México premiado con un Sports Emmy Awards

Ciudad de México, 29 may (EFE).- El documental ‘Los colores del Itsmo’ fue galardonado en la categoría de ‘Outstanding Sports Feature Story In Spanish’, durante la 47 entrega de los Sports Emmy Awards, informó este viernes la NFL México.

“Este reconocimiento en los Sports Emmy Awards es un orgullo enorme para NFL México y, sobre todo, para las historias que merecen ser contadas. ‘Los Colores del Istmo’ refleja cómo el Flag Football tiene el poder de transformar vidas, romper barreras de género y generar oportunidades en comunidades donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión y esperanza”, afirmó Arturo Olivé, director general de la NFL México, a través de un comunicado.

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El cortometraje, en idioma español, fue premiado en Nueva York, como parte de la edición 47 de los Sports Emmy Awards, que anualmente entrega la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos.

Olivé destacó la pieza de casi 13 minutos de duración que narra la historia de Alexander, un joven muxe de San Blas Atempa, Tehuantepec en Oaxaca, y la manera cómo el flag football ayuda a romper barreras de género y geográficas.

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En el vídeo se aprecia a un grupo de jóvenes de escasos recursos a competir en este deporte a nivel nacional.

“Ver a jóvenes como Alexander y al equipo de los Tigres representar a su comunidad a nivel nacional confirma que el impacto de NFL México va mucho más allá del campo de juego”, aseguró el directivo.

Los encargados de recibir el premio fueron Izamná Crail, director de marketing de NFL México, quien fue el productor ejecutivo del vídeo, el productor Mervyn Bailey, y los directores Rubén Bañuelos e Iván López-Barba.

Es la tercera vez que México se adjudica este galardón. En 2023 se obtuvo el premio con el vídeo ‘Diana Flores: La Campeona de Nextitla’, y en 2024 se ganó con ‘El Sueño de Cieneguitas’.

Estos tres documentales se pueden ver a través de la plataforma de YouTube en los canales de Mundo NFL. EFE