Trejo: "He estado diez años en el club y han sido soñados"

Madrid, 28 may (EFE).- Óscar Trejo, capitán del Rayo Vallecano, mostró su emoción este jueves a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas tras caer en la final de la Liga Conferencia ante el Crystal Palace, en su último partido con la franja, después de "diez años soñados".

El mediapunta argentino, que anunció hace unas semanas su salida del club al final de la presente campaña, no pudo despedirse con lo que hubiese sido una foto histórica, la de él, como capitán, levantando el primer trofeo europeo del Rayo Vallecano.

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"Estoy emocionado por todo lo que hemos hecho. Nos hemos despedido de un grupo de amigos, del club y, bueno, muy feliz por terminar en un escenario soñado. Una lástima quedarnos tan cerca de conseguir algo histórico", afirmó.

Al igual que varios de sus compañeros, señaló que la proeza del conjunto madrileño tendrá aún más valor con el paso del tiempo, dejando secar la herida de una final perdida.

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"He disfrutado, pero después del partido han sido muchas emociones, mucha tristeza. Con el paso de los días le vamos a dar el valor que se merece lo que hemos hecho", narró.

Tras despedirse en el campo de la afición que acompañó al equipo a la ciudad alemana de Leipzig, quiso recordar su paso por Vallecas como un camino "increíble": "He estado diez años y han sido soñados. Muy feliz de todo el camino que he hecho aquí en el club".

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El futbolista argentino, de 38 años y natural de Santiago del Estero, ha vivido en el Rayo dos etapas. Una en la temporada 2010-2011, con el ascenso a Primera, tras la cual se marchó al Sporting de Gijón y al Toulouse francés, y una segunda desde 2017, con dos ascensos, un descenso a Segunda, una semifinal de Copa del Rey, dos históricos octavos puestos en la Liga española y esta final de Liga Conferencia.

EFE

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