Agencias

Torres sobre Cuelgamuros: "Hoy es un lugar para visitar y recordar lo que fue, no repetirlo, como se hace en Auschwitz"

Guardar
Imagen JRY4V2DRBBHJNM4SAFAHXBGJY4

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado este jueves la resignificación del Valle de los Cuelgamuros, anteriormente denominado 'Valle de los Caídos'. "Hoy Cuelgamuros es un lugar para visitar y recordar lo que fue, no repetirlo, como se hace en los campos de concentración de Mauthausen, en el de Auschwitz, en distintos lugares de Europa", ha afirmado.

Así se ha expresado Torres durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, donde también ha defendido que el Valle de los Cuelgamuros "tiene que abrirse a la sociedad" y su resignificación "para tener ahí un centro de musealización y que la gente recuerde y sepa que aquello fue un campo hecho por mano republicanas y también presas, donde hay 33.000 cuerpos aún ahí, con distintas cajas".

PUBLICIDAD

A su juicio, "ahí no hay concordia" ya que mientras "las cajas" del bando vencedor son "individuales y con nombre", las del bando vencido contienen "12 cuerpos en una misma caja y con el nombre del pueblo". "No se sabe quién está en su interior", ha manifestado.

En este sentido, Ángel Víctor Torres ha declarado que "una de las cosas más hermosas" que tiene su Ministerio "es poder llamar a los familiares y decirles": "Hemos encontrado, reconocido y les vamos a entregar los restos de su abuelo, de su padre".

PUBLICIDAD

Finalmente, el ministro de Política Territorial ha rechazado que eso sea tirar el dinero. "Por tanto, 36 cajas en el Valle de Cualgamuros, 458 recuperadas y 25 personas a las que le hemos dicho que ahí estaba su familiar. Es poco. Claro, hace 90 años de esto", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Australia pide 2.000 millones a la multinacional 3M por contaminación con químicos

Infobae

La India pone a cuatro personas en cuarentena ante un caso sospechoso de ébola

Infobae

Vox cuestiona que el Gobierno Vasco pretenda "limitar" la participación de la selección de fútbol en Euskadi

Vox cuestiona que el Gobierno Vasco pretenda "limitar" la participación de la selección de fútbol en Euskadi

Kazajistán y Rusia firman acuerdo para construir la primera central nuclear kazaja

Infobae

La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones

La ONU advierte del repunte del conflicto en Ucrania y pide a las partes volver a la mesa de negociaciones