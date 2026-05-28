PLD Space "no descarta" la salida a Bolsa: "Es más una consecuencia que un objetivo"

El presidente ejecutivo de la compañía española de servicios espaciales PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha afirmado que desde la empresa "no descartan" la salida a Bolsa.

"No es un objetivo de corto plazo y tampoco lo podemos descartar, yo siempre suelo decir que suele ser más una consecuencia que un objetivo", ha expresado durante su participación este jueves en una mesa del sector de la defensa y aeroespacial en el Foro MedCap 2026, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el Palacio de la Bolsa.

PUBLICIDAD

En concreto, al ser preguntado por si tienen en mente salir a algún mercado como BME Scaleup para ampliar su financiación y su notoriedad, el directivo ha explicado que este paso "puede que ocurra como consecuencia de su estructura de 'cap table'".

"A día de hoy tenemos 56 líneas en el 'cap table', en las que en alguna hay 600 o 700 inversores, porque hemos hecho 'crowdfunding' y hemos financiado el proyecto por tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, lo hemos financiado por todos los dominios posibles", ha detallado, reconociendo que la cotización "podría ser una alternativa".

PUBLICIDAD

Al respecto, ha apuntado que para saltar al parqué se necesita una cuenta de resultados estabilizada, y en el caso de PLD "todavía tienen que ganar esa madurez".

"El objetivo es el lanzamiento de Miura 5 en el segundo semestre de este año y tenemos contratos que empezamos a monetizar y que cambian significativamente las cuentas de resultados", ha indicado, concluyendo que la salida a Bolsa "es algo que puede ocurrir, pero no lo tienen como agenda estructurada".

PUBLICIDAD