La embajada de EE.UU. en Kiev sigue abierta pese a las recomendaciones rusas de evacuación

Kiev, 28 may (EFE).- La embajada de EE.UU. en Kiev informó este jueves de que sigue abierta y funciona con normalidad, después de que Moscú aconsejara evacuar a su personal ante el inicio inminente de una campaña de bombardeos rusos a centros de toma de decisiones en la capital de Ucrania.

La legación estadounidense hizo esa aclaración en la red social X después de que la jefa de la política exterior de la UE, Kaja Kallas, dijera en la víspera que Kiev le había informado de que los diplomáticos de Estados Unidos habían salido de Ucrania.

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“La embajada de EE.UU. está abierta. No hay cambios en nuestras operaciones y las informaciones sobre lo contrario son falsas”, se lee en el mensaje, que va acompañado de una foto en la que la máxima autoridad de la legación, la encargada de negocios, Julia Davis, aparece junto a dos legisladores estadounidenses que fueron recibidos el miércoles por el presidente Volodímir Zelenski.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania también ha desmentido a Kallas, que había dicho haber escuchado de la parte ucraniana que “todas” las embajadas se han quedado en Kiev excepto la de EE.UU.

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Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aconsejó a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, la evacuación de su personal en Ucrania ante el inicio inminente de una campaña de bombardeos rusos en Kiev.

En el mensaje publicado en X, la embajada estadounidense afirmó también que su principal prioridad es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y reiteró la recomendación a los estadounidenses de que no viajen a Ucrania bajo ninguna circunstancia, debido al contexto de guerra en que vive el país.

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La embajadora de la UE en Kiev, Katarina Mathernova, dijo esta semana que ni ella ni sus subordinados tenían previsto abandonar sus puestos de trabajo.

Ucrania considera que Rusia no tiene capacidad para incrementar la intensidad de sus ataques contra la capital, que sufrió el fin de semana uno de los ataques más masivos de toda la guerra, y no ha modificado el nivel de alerta por este riesgo. EFE

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