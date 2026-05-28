El ministro de Exteriores israelí alude a la Biblia para justificar los asentamientos en Cisjordania

Jerusalén, 28 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aludió este jueves a la Biblia para justificar los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este: "No conozco ningún derecho mejor documentado de ninguna nación sobre su patria que el que tenemos sobre esta tierra", dijo.

En un evento del grupo Desayuno de Oración en Jerusalén (JPB), Saar afirmó que, contrariamente al consenso internacional al respecto, los asentamientos israelíes en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel, "son compatibles con el derecho internacional".

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El ministro defendió esta teoría en base a la Declaración Balfour de 1917, por la que el gobierno británico prometió un "hogar nacional" para el pueblo judío en la Palestina bajo su mandato, que englobaba lo que hoy es Israel, Cisjordania, Gaza y Jordania, aunque Saar quiso dejar claro que el Gobierno israelí no tiene "ambiciones" en el territorio jordano.

"La Declaración Balfour entregó la tierra de Israel a ambos lados del río Jordán al pueblo de Israel", afirmó Saar, y añadió que dicha declaración fue asumida entonces por la Sociedad de Naciones, el germen de la ONU.

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"Así pues, en el propio derecho internacional se encuentran las pruebas más contundentes para responder a la pregunta ¿Quién es el dueño de este Estado? Nos pertenece a nosotros", dijo.

"Pero yo tengo una prueba mejor: una prueba mejor es la Biblia", añadió acto seguido, y mencionó al rey David, que conquistó Jerusalén (cuya parte este está también ocupada por Israel) y la convirtió en capital de su reino.

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"No conozco ningún derecho mejor documentado de ninguna nación sobre su patria que el que tenemos sobre esta tierra", dijo el ministro, para quien "este Estado es el cumplimiento de la profecía y la promesa de Dios".

Según la Cuarta Convención de Ginebra y diversas resoluciones de la ONU, los asentamientos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este son ilegales, ya que Israel, como potencia ocupante de esa tierra, no puede transferir su población civil al territorio que ocupa.

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Saar también habló de su relación con los países europeos, de los que dijo que la mayoría son propalestinos, y lamentó que se estén alejando de Estados Unidos.

"Desde mi punto de vista, una sólida alianza transatlántica beneficia al mundo libre y a la humanidad, pero vemos que esto está sucediendo, y lo mismo ocurre con la postura de la UE respecto a Israel", afirmó para añadir que los países europeos son "aliados naturales" de Israel en Oriente Medio.

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