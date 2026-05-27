Tusk reivindica "alianzas creíbles" que disuadan "agresores" ante firma de tratado con Reino Unido

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha reivindicado que el país debe aprender de su historia y forjar "alianzas creíbles" que disuadan "posibles agresores", antes de viajar a Reino Unido para la firma de un tratado con Reino Unido enfocado en potenciar las relaciones políticas y de seguridad.

"La historia nos enseña, y la geografía nos lo demuestra de forma especialmente dolorosa, que Polonia debe forjar alianzas creíbles que, ante todo, disuadan a los posibles agresores. Alianzas que se traduzcan en acciones concretas antes de un posible conflicto, para evitar una amenaza directa", ha declarado el primer ministro polaco en declaraciones antes de viajar a Londres recogidas por la agencia PAP.

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Según ha adelantado, el tratado establecerá un marco entre Polonia y Reino Unido "para la cooperación militar, en la industria armamentística y en ciberseguridad".

Tusk ha reiterado que Rusia es una "amenaza estratégica a largo plazo para Polonia, Reino Unido y la OTAN", algo que contempla el tratado que se firmará este miércoles en Northolt, localidad en un distrito de Londres que acoge un memorial de los aviadores polacos que murieron defendiendo Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

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"Esto no es nada nuevo en cuanto a nuestra experiencia y nuestro conocimiento de lo que sucede en el mundo, pero constituye un avance significativo en términos de una motivación política, explícitamente definida, para la cooperación militar y de defensa entre Polonia y Reino Unido", ha afirmado el dirigente polaco.

PILAR POLACO-BRITÁNICO EN EL SENO DE LA OTAN

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Tusk ha subrayado que el tratado pone la base de una cooperación polaco-británica que "debe ser el núcleo de la cooperación de la OTAN". "Para nosotros, la OTAN es, por supuesto, la organización dentro de la cual tendrá lugar esta cooperación", ha afirmado.

Sobre si la firma de este tipo de tratados, el de Reino Unido se suma a otro similar con Francia, busca que Polonia esté protegida, Tusk ha incidido en que "independientemente de la respuesta de la OTAN en su conjunto, podemos contar con que tanto Francia como Reino Unido responderán con rapidez ante una amenaza".

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De todos modos, ha insistido en que este tipo de alianzas "no sustituye ni complementa a la OTAN", sino que supone un paso en el entendimiento de Varsovia de la "nueva geopolítica", con los planes de Estados Unidos de reducir su presencia en Europa.

"Dado que nuestro aliado más importante cree que Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad, Polonia, como aliado leal y país consciente de la importancia de la seguridad, ha realizado este esfuerzo", ha explicado.

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