Noruega se une a iniciativa francesa de disuasión nuclear avanzada impulsada por Macron

París, 27 may (EFE).- Noruega se sumará a la iniciativa francesa de "disuasión nuclear avanzada", destinada a reforzar la seguridad europea frente a amenazas militares, anunció este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la visita a París del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

En la rueda de prensa conjunta en el Palacio del Elíseo, el dirigente noruego confirmó que Oslo participará en el diálogo impulsado por Francia sobre el papel de su arsenal nuclear en la defensa europea, junto a países como Polonia, Alemania, Reino Unido y otros socios nórdicos.

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Macron calificó la decisión de las autoridades noruegas como "una etapa muy importante" en la cooperación bilateral y aseguró que la adhesión del país nórdico será "el motor de una cooperación muy ambiciosa" en materia de seguridad colectiva.

La incorporación de Noruega se produce en un contexto de refuerzo de la defensa europea y de creciente tensión geopolítica en el continente por la guerra de Rusia en Ucrania.

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París y Oslo firmaron además el denominado 'acuerdo de Narvik', que establece un principio de asistencia mutua, intensifica los intercambios militares y amplía la cooperación en ámbitos como defensa antiaérea, seguridad en el Ártico, espacio y apoyo a Ucrania.

Macron destacó el creciente despliegue militar francés en territorio noruego y la intensificación de las operaciones conjuntas desde 2025, incluyendo el primer despliegue de cazas franceses en Noruega y el aumento de la presencia naval francesa en la región ártica.

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El presidente francés elogió asimismo el apoyo constante de Oslo a Ucrania y su papel dentro de la llamada "coalición de voluntarios" para ayudar a Kiev, que libra desde hace más de cuatro años una guerra defensiva contra la agresión militar rusa. EFE