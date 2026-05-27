Mónica García defiende que la gestión del hantavirus estuvo guiada "por la ciencia, la humanidad y la solvencia"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados la gestión realizada con el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, asegurando que la decisión de acoger el buque en Canarias estuvo guiada "por la ciencia, la humanidad y la solvencia" de España.

"España actuó porque tenía que actuar, porque debíamos actuar", ha aseverado en su comparecencia en la Cámara Baja para rendir cuentas sobre el operativo, que ha celebrado que "salió bien", a pesar de que "había quien quería que saliera mal", a los que ha pedido que se revisen su "patriotismo nato".

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García ha insistido en que la decisión de acoger el crucero "no fue una decisión caprichosa", sino que se basó en informes y en la evaluación conjunta con organismos internacionales, así como en "la confianza y el orgullo" de las capacidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), y en las obligaciones del derecho internacional.

"Hay una grandísima diferencia entre tomar las decisiones guiadas por la ciencia, la humanidad y la solvencia, a tomarlas por cálculos políticos, intereses partidistas o negacionismo", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado su "orgullo" porque "cuando hay vidas en juego, España no mira a otro lado".

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