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Jon Aspiazu, Luis Prieto y Alberto Iglesias no continuarán en el Athletic Club

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El Athletic Club ha iniciado la reestructuración del cuerpo técnico del primer equipo masculino tras la salida de Ernesto Valverde y la llegada de Edin Terzic, y Jon Aspiazu, segundo entrenador durante las diez temporadas de Valverde en el Athletic Club, Luis Prieto, preparador físico de esta campaña, y Alberto Iglesias, asistente técnico y analista, no continuarán en la entidad rojiblanca.

El Athletic Club quiso agradecer a todos ellos "su compromiso y dedicación" durante todos estos años en la entidad y desearles "lo mejor en su futuro personal y deportivo".

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