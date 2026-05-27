Japón aprueba una ley para crear una agencia de inteligencia entre inquietud por derechos

Tokio, 27 may (EFE).- La Cámara Baja de la Dieta (Parlamento) de Japón dio este miércoles el visto bueno final a una ley para establecer una agencia nacional de inteligencia, criticada por la falta de controles y las posibles violaciones a la privacidad, entre los planes del Gobierno de elaborar una ley antiespionaje.

La legislación, una de las promesas electorales de la primera ministra, la conservadora Sanae Takaichi, fue promulgada hoy tras recibir el voto positivo de la Cámara Alta hace una semana, reportó la agencia de noticias local Kyodo.

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La legislación prevé el establecimiento de un nuevo Consejo Nacional de Inteligencia, presidido por el primer ministro y otros nueve miembros del Gabinete, y destinado a centralizar la recogida de información en el archipiélago.

Según Kyodo, el Gobierno de Takaichi podría establecer el organismo este mismo julio, y formular un proyecto de ley de contraespionaje el año próximo.

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La ley para crear la nueva agencia de inteligencia ha sido criticada por el opositor Partido Democrático Constitucional (PDC). "Si se permite que actúe sin control, podría infringir grave e injustamente los derechos humanos de la población. Este proyecto de ley presenta graves deficiencias", afirmó en un debate parlamentario Makoto Oniki, del PDC, recoge Nikkei.

A estas críticas a la legislación recién aprobada se suma la alarma entre numerosas organizaciones sobre la ley antiespionaje.

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Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y más de una quincena de ONG urgieron a Takaichi el martes en una carta a adecuar la legislación a ser "consistente" con las leyes internacionales de derechos humanos y con la Constitución japonesa.

En concreto, las organizaciones pidieron que la ley evite términos "vagos y excesivamente amplios" e incluya disposiciones que garanticen la libertad de expresión.

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Takaichi ha reiterado la necesidad de que Japón fortalezca sus capacidades de defensa e inteligencia, aludiendo en el pasado a los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte y a la invasión rusa de Ucrania.

La mandataria conservadora afirmó además este mes que desea reformar la Constitución nipona "lo más rápido posible", incluyendo la controvertida inclusión de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) en la cláusula pacifista que renuncia a la guerra. EFE

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