El reclutamiento de ultraortodoxos sube un 24 % en Israel, según el Ejército israelí

Jerusalén, 27 may (EFE).- El Ejército de Israel aseguró este miércoles que el reclutamiento de ultraortodoxos ha crecido un 24 % respecto al mismo periodo del año pasado, en un momento en el que la deserción de este grupo con respecto al servicio militar obligatorio es uno de los temas centrales del debate político israelí.

El director de la División de Apoyo de Personal del Ejército, Shay Tayeb, celebró el aumento como un reflejo de la "creciente capacidad para integrar a miembros de la comunidad ultraortodoxa mientras preservan su modo de vida", aunque puntualizó: "Las necesidades operacionales siguen siendo significativamente mayores".

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El registro que citan las fuerzas armadas israelíes es para el periodo entre abril y mayo, durante el cual se alistaron 433 reclutas ultraortodoxos, 272 de ellos en unidades de combate.

El anuncio de las fuerzas armadas se produce cuando la evasión del servicio militar por parte de los ultraortodoxos es uno de los principales focos de debate político en el país de cara a las próximas elecciones generales, previstas para el próximo 27 de mayo.

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Las propias fuerzas armadas estiman que en Israel hay entre 80.000 y 90.000 evasores del servicio militar obligatorio. Según el diario The Times of Israel, el 50 % son ultraortodoxos y otro 25 % "probablemente" también pertenece a este grupo religioso.

En total, el Ejército israelí acusa un déficit de 12.000 soldados.

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Históricamente, los judíos ultraortodoxos disfrutaban de una exención del servicio militar obligatorio a la que el Supremo israelí puso fin en junio de 2024.

Desde entonces, los partidos ultraortodoxos presionan al primer ministro, Benjamín Netanyahu, para que apruebe una norma que garantice esta evasión, si bien buena parte de la sociedad y la oposición exigen que toda la población esté sujeta en igualdad de condiciones a participar en el servicio militar obligatorio.EFE

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