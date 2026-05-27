El partido 63 del Arsenal en la temporada: 44 victorias, 120 goles y sólo 7 derrotas

Madrid, 27 may (EFE).- Campeón de la ‘Premier League’ y finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra, la final de la Liga de Campeones supone un nuevo desafío para el Arsenal, ante su partido número 63, al que llega con 44 victorias, 11 empates, siete derrotas, 120 goles a favor, 44 en contra y aún invicto en concreto en el torneo europeo, con 11 triunfos en 14 duelos.

La trayectoria del conjunto londinense hasta Budapest es sobresaliente en la máxima competición continental, en la que su pleno de ocho triunfos en el liderato de la primera fase subió de nivel en las eliminatorias.

PUBLICIDAD

Sólo ha dejado de ganar tres de sus 14 choques de ‘Champions’ en este ejercicio, con tres empates: 1-1 con el Bayer Leverkusen, 0-0 con el Sporting de Portugal y 1-1 con el Atlético de Madrid. Marcó 29 goles y sólo recibió seis.

El equilibrio es uno de los aspectos clave del Arsenal de Mikel Arteta, que rinde con potencia en su defensa, con Willian Saliba y Gabriel Magalhaes como pareja de centrales tipo y con David Raya bajo palos: en sus 62 partidos de este ejercicio, se sostuvo sin goles en contra en 31 de ellos. Es un 50 por ciento.

PUBLICIDAD

A la vez, sólo se quedó sin marcar gol en cinco ocasiones, una sola en la Liga de Campeones, mientras recorría el camino hacia el título en la liga inglesa (26 triunfos, 7 empates y 5 derrotas, con 71 goles a favor y 27 en contra), a la final de la Copa de la Liga (4 victorias, 1 igualada, 1 duelos perdido, 9 tantos a favor y 5 en contra) y a los cuartos de final de la ‘FA Cup’ (ganó tres choques y perdió uno, con 11 goles a favor y 4 en contra).

Su máximo goleador de la temporada es Viktor Gyokeres, con 21 goles entre todas las competiciones, seguido por Bukayo Saka y Gabriel Martinelli, con 11 cada uno.

PUBLICIDAD

- Los números de la temporada del Arsenal:

TOTAL: 62 partidos, 44 victorias, 11 empates, 7 derrotas, 120 goles a favor, 42 en contra, 31 encuentros con la portería a cero y 5 sin batir el marco rival.

PUBLICIDAD

Premier League: 38 partidos, 26 victorias, 7 empates, 5 derrotas, 71 goles a favor, 27 en contra, 19 encuentros con la portería a cero y 3 sin batir el marco rival.

Liga de Campeones: 14 partidos, 11 victorias, 3 empates, 0 derrotas, 29 goles a favor, 6 en contra, 9 encuentros con la portería a cero y 1 sin batir el marco rival.

PUBLICIDAD

Copa de la Liga de Inglaterra: 6 partidos, 4 victorias, 1 empate, 1 derrota, 9 goles a favor, 5 en contra, 3 encuentros con la portería a cero y 1 sin batir el marco rival.

Copa de Inglaterra: 4 partidos, 3 vitorias, 0 empates, 1 derrota, 11 goles a favor, 4 en contra, 1 encuentro con la portería a cero y 0 sin batir el marco rival. EFE

PUBLICIDAD