Londres, 27 may (EFE).- Uno de los principales baluartes que han permitido que el Arsenal haya conseguido la Premier League veintidós años después y que haya alcanzado la final de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain es David Raya, un seguro bajo palos que está en el mejor momento de su carrera.

A sus 30 años, el español, incluido en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026, ha sido titular indiscutible en su tercera campaña en los 'Gunners', club que supo ver su talento y desembolsó 32 millones de euros para afrontar su fichaje desde el Brentford.

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Gracias a sus brillantes actuaciones, el jugador nacido en Barcelona ha llevado en volandas a su club tanto en el torneo doméstico como en la 'Champions League', permitiendo así que el conjunto del norte de Londres pueda cosechar una de sus mejores temporadas de la historia.

El broche de oro podría llegar el sábado en Budapest si son capaces de vencer al París Saint-Germain, que parte, a priori, como favorito, y que les permitiría levantar la primera 'Orejona' de la historia de la entidad.

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Gran parte del mérito de llegar a la final lo tiene Raya, que solo ha recibido cuatro goles en trece partidos, y frente al Kairat Almaty, donde el meta no fue convocado, el equipo recibió dos goles.

A pesar de tener enfrentamientos de alto nivel en la fase de liga como frente al Bayern de Múnich, Inter de Milán y el Atlético de Madrid, equipo al que eliminarían en semifinales, el español fue una de las piezas angulares del esquema de Mikel Arteta, clave para acabar esta fase con pleno de victorias.

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Ya en eliminatorias, los 'Gunners' se impusieron ante Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético, encuentros en el que el español solo recibió goles en dos de los seis partidos.

Mismo nivel o incluso mayor es el que ha demostrado en Premier League con 19 puertas a cero que le han permitido ganar su tercer Guante de Oro consecutivo y ya sólo tiene por delante a Joe Hart y Petr Cech con cuatro.

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"Estoy superfeliz, por toda la trayectoria que llevamos y poder conseguir la Premier al final, me hace estar muy orgulloso de este equipo, de los aficionados. Es muy importante poder celebrarlo con toda la gente después de tantos años sin ganar la Premier", expresó el guardameta el pasado jueves a los medios españoles desplazados a Londres entre los que estuvo EFE.

Con su gran estado de forma, Raya entró en la lista de convocados para el Mundial de 2026, en la que, a pesar de no partir como favorito para ser titular al estar por detrás de Unai Simón, el seleccionador Luis de la Fuente reivindicó su figura, consciente del gran nivel actual.

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"¿Por qué no hablamos de David Raya? Es tremendo. Hablamos sólo de Unai Simón y Joan García. El portero que vaya a jugar lo hará bien", remarcó el lunes el seleccionador Luis de la Fuente, minutos después de facilitar la lista de convocados.

Antes de incorporarse a la concentración, Raya tiene la misión de conseguir levantar la Liga de Campeones con su club que añadirían más motivos por los cuáles se merece ser el portero de España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Javier Peña Atienza