Cuba acusa a Rubio de ser "uno de los artífices" del "extremo endurecimiento" del bloqueo contra la isla

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha arremetido este martes contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificándolo como "uno de los artífices del extremo endurecimiento" que padece la isla "en todos los ámbitos", en alusión al bloqueo y las crecientes presiones sobre La Habana, como la acusación contra el expresidente Raúl Castro.

"El secretario de Estado (de Estados Unidos) es uno de los principales artífices de la amenaza militar contra Cuba, del bloqueo energético y total del suministro de combustible a Cuba", ha subrayado el ministro caribeño en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha recalcado que Rubio ha sido "uno de los artífices del extremo endurecimiento del bloqueo contra el país en todos los ámbitos".

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Lo ha hecho en alusión a un vídeo del propio jefe de la diplomacia estadounidense, difundido la pasada semana, en el cual Rubio proponía al pueblo cubano entablar una "nueva relación" directa y sin la tutela de las autoridades habaneras a las cuales acusó de "saquear miles de millones de dólares" a través de empresas como el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas que ha sido objeto de recientes sanciones por parte de Washington.

Asegurando así que el secretario de Estado norteamericano "miente" en cuestiones como la negación de la existencia de un bloqueo energético contra el país, Rodríguez ha considerado que tal "mensaje" ha sido incorporado como un "acto desafortunado a la percepción que los cubanos tienen" sobre Rubio.

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"Es una persona que no nació en Cuba, que no conoce Cuba, que no sabe nada de Cuba", ha espetado el ministro de Relaciones exteriores isleño preguntándose igualmente que si el Estado cubano fuera "ineficaz" y la economía del país "no fuera viable", para qué haría falta la "orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) del 29 de enero declarando un bloqueo energético total".

UNA PETICIÓN A LA ONU PARA QUE EEUU CESE SUS AMENAZAS

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Este mismo martes, Rodríguez ha mantenido un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a quien ha solicitado la "contribución" de la ONU en aras de "detener una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba que provocaría un baño de sangre" y de lograr que "cesen las amenazas de uso de la fuerza".

En dicho espacio, el ministro isleño ha reiterado el rechazo del Ejecutivo isleño a la "infame, fraudulenta e ilegal instrucción de cargos" contra el expresidente cubano Raúl Castro, quien fue imputado la semana pasada por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo en 1996 de dos aviones civiles en aguas internacionales pertenecientes a la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate.

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"Denunciamos la infame y arbitraria instrucción de cargos penales contra el líder de la Revolución cubana, General de Ejército Raúl Castro Ruz. Es un acto moralmente infame, que abusa de la jurisdicción de las Cortes estadounidenses, manipula el lugar del derribo de los aviones ocurrido en el espacio aéreo y marítimo del territorio cubano; obvia las misiones terroristas e ilegales que cumplieron estos frecuentemente, en violación de leyes estadounidenses, y desconoce el derecho a la legítima defensa de los Estados", ha argüido Rodríguez.

En última instancia, la cabeza de la cartera de Exteriores habanera ha informado a Guterres de la "grave situación humanitaria" que padece el pueblo cubano, algo que ha achacado al "recrudecimiento extremo del bloqueo por el Gobierno de Estados Unidos, con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco energético brutal".

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Pese a ello y a la "incoherencia de la contraparte", ha aclarado Rodríguez, la isla está dispuesta a "continuar conversaciones bilaterales con Estados Unidos sin injerencia en asuntos internos, sistema político ni elecciones".