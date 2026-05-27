Condenan a tres años de cárcel a mujer por ofender sentimientos religiosos de los rusos

Moscú, 27 may (EFE).- La Justicia rusa condenó hoy a tres años de cárcel a una mujer por ofender los sentimientos religiosos de sus compatriotas al servir una pipa de agua hecha con un tradicional pastel de Pascua (kulich).

La condenada tiene 27 años y trabaja como camarera en un bar en la capital rusa, según informó el canal Ostorozhno Nóvosti.

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La sentencia destaca que la camarera publicó un vídeo en Instagram en el que supuestamente se burlaba de uno de los símbolos más representativos de la Pascua ortodoxa, una festividad -destaca- de gran importancia para los creyentes en este país.

"¡Hasta Cristo resucitó con esto!", señalaba el pie de foto.

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En el vídeo se puede ver cómo la camarera explica a sus colegas que fue un cliente quien le pidió ese encargo y que él mismo compró el pastel.

El tribunal no tuvo en cuenta ni ese detalle ni el hecho de que horas después la policía rusa difundió un vídeo con la disculpa pública de la camarera.

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La mujer ya había sido condenada en el pasado a tres años de pena suspendida por consumo de drogas, por lo que la Fiscalía pidió convertir esa condena en real.

La policía rusa también detuvo el mes pasado a una joven en San Petersburgo acusada de ofender los sentimientos religiosos después de colgar en redes sociales una foto de un pastel de Pascua y un consolador.

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Ambas fueron denunciadas por el bloguero de la organización ultraderechista Estado Masculino, Vladislav Pozdniakov, quien se sospecha que fue quien la delató ante las fuerzas de seguridad.

Un kulich es una especie de pastel o bizcocho elaborado especialmente para la Pascua ortodoxa. Se desconoce su origen exacto, pero se considera una herencia de las tradiciones eslavas precristianas relacionadas con el inicio de la primavera.

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Rusia introdujo en 2013 en el código penal el artículo 148, que castiga cualquier acto que hiera los sentimientos de los creyentes con multas o hasta tres años de cárcel.EFE