Irán cifra en 25 los buques que han cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas "con permiso" de Teherán

La Guardia Revolucionaria de Irán ha indicado este martes que durante el último día un total de 25 buques, incluidos petroleros, han transitado a través del estrecho de Ormuz "tras obtener autorización" de su Armada, un proceso que ha contado "con la coordinación" de las fuerzas iraníes.

"Durante las últimas 24 horas, 25 buques, incluyendo petroleros, portacontenedores y otros buques comerciales, pasaron a través del estrecho de Ormuz tras obtener autorización y en coordinación y con la seguridad de la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha señalado en un comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim.

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El cuerpo militar ha destacado, asimismo, que el "control inteligente" de este paso clave en el comercio mundial se está llevando a cabo "con autoridad" y ha asegurado que responderá "con contundencia" ante cualquier agresión.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.

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