Fuerzas estadounidenses lanzan "ataques de autodefensa" en el sur de Irán, según medios

Washington, 25 may (EFE).- Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo este lunes «ataques en defensa propia» en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamientos de misiles y embarcaciones iraníes, informaron medios estadounidenses, citando fuentes del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom).

Timothy Hawkins, portavoz del Centcom, dijo a Fox News que el ataque se dio en “legítima defensa” para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes.

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«Entre los objetivos se incluían sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas», añadió el portavoz.

Asimismo, las fuerzas respondieron a lo que parecía ser un emplazamiento de misiles tomara como objetivo a aviones de combate estadounidenses, según una fuente de la Administración del presidente Donald Trump citada por la televisora.

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El presidente Donald Trump autorizó previamente a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en torno a la estratégica vía fluvial.

Hawkins subrayó que el Centcom “continúa defendiendo a nuestras fuerzas, al tiempo que ejerce contención” durante el alto el fuego vigente.

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Los ataques en los alrededores del estrecho de Ormuz se dan justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra. La Casa Blanca confía en que pueda cerrarse en los próximos días, aunque Teherán afirmó este lunes que no es inminente.

Según filtraciones a la prensa, el pacto incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior, lo que ha generado críticas de varios senadores republicanos aliados de Trump

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El mandatario estadounidense se ha dedicado el lunes a acallar las preocupaciones. Esta mañana afirmó que Irán "nunca obtendrá" un arma nuclear, más tarde insistió en un mensaje en Truth Social en que las reservas de uranio enriquecido de Irán serán entregadas a EE.UU. para ser destruidas. EFE