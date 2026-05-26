Descubren cómo estimar la edad de los anfibios para comprender mejor sus dinámicas poblacionales

Investigadores han descrito un sistema fiable que permite estimar la relación entre el tamaño corporal y la edad de los anfibios, especialmente durante los primeros años de vida adulta, según ha informado este martes el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Combina técnicas de captura, marcaje y recaptura con modelos de crecimiento y datos biométricos de individuos juveniles y permite conocer la estructura de edades de las poblaciones, un aspecto "muy relevante" de cara a su conservación.

Este sistema, publicado en la revista 'Integrative Zoology', está basado en el análisis de los datos obtenidos a lo largo de 17 años de seguimiento de poblaciones de diez especies de anfibios en la Comunidad de Madrid. En su elaboración han participado investigadores del MNCN, pero también del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), de la Asociación Herpetológica Española y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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Según ha explicado el investigador del MNCN Gregorio Sánchez-Montes, para llegar a él los científicos han analizado conjuntamente los patrones de crecimiento de individuos adultos marcados e identificados, pero de edad desconocida, con la medición de cientos de juveniles recién metamorfoseados, cuya talla registraron de nuevo en su primera aparición como adultos reproductores.

"Este innovador enfoque permitió al equipo validar los modelos y establecer estimaciones consensuadas de tamaño a distintas edades para ocho de las diez especies analizadas", ha añadido la institución.

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Íñigo Martínez-Solano, también investigador del MNCN, ha añadido que a través de este método han comprobado que, al menos en varias especies, es posible distinguir con bastante fiabilidad a los individuos de uno y dos años de edad a partir de su tamaño.

"Esto abre una nueva oportunidad para estudiar el reclutamiento y la dinámica de las poblaciones y nos demuestra que los programas de seguimiento a largo plazo contienen mucha información que se puede utilizar para mejorar nuestro conocimiento y planificar sobre una base científica sólida la conservación de poblaciones de anfibios", ha explicado.

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Identificar la edad de los individuos cuando llegan por primera vez a reproducirse a las charcas permite conocer su edad de maduración sexual, uno de los parámetros demográficos "más importantes" para comprender las dinámicas poblacionales de los anfibios en palabras de Carlos Caballero-Díaz, investigador de la UAM.

"A partir de ese momento, el crecimiento se ralentiza mucho, aunque sin llegar a detenerse. Los programas de seguimiento que consiguen identificar a los individuos en su primer año de reproducción pueden asignar con precisión su edad, y por tanto conocer la estructura de edades a escala poblacional", ha indicado.

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Este indicador --la estructura de edades-- es "especialmente sensible" en lo que se refiere al estado de conservación de una especie, ya que revela procesos clave como la edad de madurez sexual, la tasa de reemplazo generacional y la resiliencia de las poblaciones frente a las sequías, la pérdida de hábitat o el cambio climático.

Teniendo todo esto en cuenta, los autores han subrayado que este enfoque no requiere técnicas invasivas adicionales, como la esqueleto-cronología (basada en el análisis de patrones de crecimiento óseo), sino que revaloriza los datos ya existentes procedentes de programas de seguimiento continuo.

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Sánchez-Montes ha puesto el foco en cómo estudiar una población a lo largo de los años aporta una amplia perspectiva, ya que han registrado varias generaciones de individuos y han detectado los factores que están amenazando su supervivencia.

"Por ejemplo, las charcas temporales que sostienen núcleos reproductores de anfibios están sufriendo sequías tempranas de forma recurrente, lo que provoca el fracaso reproductivo completo en algunos años. Como consecuencia, la población no se renueva, aunque siga habiendo muchos individuos. Estudiar la estructura de edades funciona como un sistema de alerta temprana, que nos permite actuar si la población está envejeciendo, antes de que sea demasiado tarde" ha explicado.

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