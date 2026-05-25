Sheinbaum dice que no hay imputaciones contra funcionarios mexicanos citados por Fiscalía

Ciudad de México, 25 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que no existe ninguna imputación contra los funcionarios y políticos llamados a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) en investigaciones relacionadas con Chihuahua, por presencia de agentes extranjeros; y Sinaloa, tras la acusación en EE.UU. de presuntos lazos con el narcotráfico de funcionarios estatales.

“No, no hay imputación por lo que nos ha dicho la fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al referirse a las diligencias abiertas por la FGR.

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La gobernante mexicana explicó que una de las investigaciones corresponde a Chihuahua y está relacionada con un operativo en el que fallecieron dos agentes estadounidenses para cerrar un narcolaboratorio en ese estado del norte del país.

“Entre muchas investigaciones la fiscalía tiene dos investigaciones. Una, el caso de Chihuahua, de la presencia de dos agentes, bueno, de más agentes extranjeros, pero dos de ellos que lamentablemente fallecieron (...) Ya la fiscalía tendrá que explicar en una visita, digamos, a un laboratorio hasta donde sabemos”, señaló.

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En ese contexto, Sheinbaum indicó que la Fiscalía realizó diversas entrevistas a funcionarios y que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue llamada a comparecer como parte del procedimiento.

“Como parte de los procedimientos entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista”, dijo, y precisó que eso “no quiere decir que haya, que esté imputada de algún tema, sino sencillamente por lo que informó la fiscalía, fue llamada una entrevista”.

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La presidenta también se refirió a la investigación abierta en Sinaloa tras la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 mexicanos señalados por presuntos delitos de narcotráfico y armas.

“Debido a la solicitud de detención urgente con fines de extradición de el Departamento de Justicia de Estados Unidos a 10 mexicanos, pues también abrió una investigación y está llamando también a entrevistas”, sostuvo.

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Entre los citados, mencionó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al senador oficialista Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren después de que Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses confirmaran este sábado que atenderán los citatorios de la FGR, derivados de la indagatoria iniciada en México tras la acusación presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra los diez funcionarios de Sinaloa.

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La FGR informó previamente que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones. EFE

(foto)

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