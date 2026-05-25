Sánchez lanza el Plan Social del Clima con 9.000 millones: "Que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o de siglo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la propuesta del Plan Social para el Clima, que ha salido este lunes audiencia pública. En total, este contará con 9.000 millones de euros, con 4.700 millones dedicados a ayudar a los hogares vulnerables "a incorporarse a la transición energética" y otros 4.300 millones para la descarbonización del sector de la movilidad.

"Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo", ha señalado en su intervención durante la clausura del acto de presentación.

PUBLICIDAD

Entre otras cosas, ha apuntado a que este Plan "significa" impulsar una nueva vivienda social con los estándares energéticos más elevados y apoyar las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo "para democratizar la energía". Además, ha defendido la posibilidad de poner en marcha el abono único social "que va a permitir la práctica de gratuidad del transporte público urbano, metropolitano, interurbano para millones de ciudadanos".

Según ha dicho Sánchez, los 9.000 millones están cofinanciados por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea (UE), que condiciona la concesión de recursos a la transposición y al cumplimiento de la normativa europea. "Ahora está en tramitación parlamentaria y esperemos que cuente con el apoyo de la amplia mayoría de los parlamentarios, porque en definitiva lo que estamos planteando es proteger el planeta, proteger a las familias", ha indicado.

PUBLICIDAD

En su discurso, el presidente ha destacado que para el Ejecutivo la transición ecológica es "un proyecto europeo, también de país, de avance compartido". En este sentido, ha defendido que su factura "debe repartirse con justicia" y ha criticado que "la ultraderecha está poniendo en cuestión el sistema europeo de comercio de emisiones como si fuera un impuesto más y no precisamente esos recursos que se necesitan para hacer de la transición ecológica una transición justa".

Tal y como ha recalcado, "la transición ecológica sólo tendrá éxito si es justa desde el plano económico, desde el plano social y por tanto también desde el plano medioambiental".

PUBLICIDAD

UN INSTRUMENTO "FUNDAMENTAL"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha especificado que la propuesta del Plan Social para el Clima estará en trámite de audiencia pública hasta finales del mes de junio. Además, ha añadido que durante ese mes se llevará a cabo una "segunda oleada de talleres" al respecto.

PUBLICIDAD

"Lo que queremos es que antes de final de este año podamos remitir una propuesta a Bruselas, una propuesta que recoja la inteligencia colectiva de nuestro país. Un plan donde la transición energética sigue siendo un motor de justicia y de equidad", ha indicado.

Durante su intervención, ha definido el futuro Plan Social como "un instrumento fundamental" para el contexto actual, dondo es "importantísimo" hablar de cooperación, de trabajo conjunto, de acuerdos y de multilateralismo.

PUBLICIDAD

EL APOYO A LOS QUE MÁS LO NECESITAN ES CLAVE

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apuntado a que, atendiendo a los datos, el "77%" de la población tiene garantizado el derecho a la movilidad en entornos urbanos. En comparación, esa cifra es de "sólo el 6%" en el ámbito rural.

PUBLICIDAD

"Por tanto, el reto en este momento es garantizar que la movilidad se constituya en un elemento de cohesión social y de cohesión territorial. Y aquí es donde está la primera oportunidad en el Plan Social para el Clima.

Además, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez ha añadido que este Plan Social representa "un segundo impulso" al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tras la crisis del coronavirus.

PUBLICIDAD

"Es fundamental que desde los poderes públicos apoyemos a las personas que más lo necesitan, que es donde vamos a poner el acento con este plan, y también a los barrios más vulnerables, que es donde nos hemos encontrado más dificultades para que pudieran llegar esos fondos del Plan de Recuperación", ha subrayado.