Más de 35.000 habitantes de Bélgorod se quedan sin luz y agua tras los ataques de Ucrania

Moscú, 25 may (EFE).- Más de 35.000 habitantes de la ciudad rusa de Bélgorod se quedaron este lunes sin electricidad y agua por los ataques de la artillería ucraniana, informaron las autoridades locales.

"Como resultado de los ataques con misiles ocurridos hoy en Bélgorod (...) más de 35.000 residentes se quedaron sin electricidad ni agua", escribió en redes sociales el gobernador interino de la región, Alexandr Shuváev.

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Aseguró que las autoridades tratan de mitigar las consecuencias de los ataques, pero avisó de que los cortes en el suministro eléctrico pueden durar 24 horas.

Previamente, la Administración de la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informó de la muerte de dos personas la noche pasada debido a los ataques enemigos con drones y misiles. EFE

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