James Rodríguez y Luis Díaz lideran una lista sin sorpresas de Colombia para el Mundial

Bogotá, 25 may (EFE).- El centrocampista James Rodríguez, del Minnesota United, y el delantero Luis Díaz, del Bayern Munich, lideran la lista de 26 jugadores que representarán a Colombia en el Mundial de 2026, una convocatoria sin sorpresas en la que aparecieron los jugadores que Néstor Lorenzo suele llamar.

"Quiero agradecer a todos los muchachos y jugadores de fútbol que fueron parte de las convocatorias, el proceso. También agradecer a los que no fueron parte, pero estuvieron siempre alzando la vara del rendimiento para que la selección sea un lugar competitivo donde venir cuando les toque", expresó Lorenzo este lunes en una conferencia de prensa en Bogotá.

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Además de Rodríguez y Díaz, a Colombia la representarán en el Mundial otros habituales del equipo como los centrales Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Yerry Mina; los laterales Daniel Muñoz y Johan Mojica; los centrocampistas Jefferson Lerma, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos y Jhon Arias, y el delantero Jhon Córdoba.

Las únicas ausencias sonadas son de jugadores que estuvieron en el proceso, pero no eran titulares como el central Yerson Mosquera, del Wolverhampton, y el delantero Rafael Santos Borré, del Internacional, a quien, reveló Lorenzo, fue difícil comunicarle la decisión porque "le ha aportado mucho a la selección".

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La selección cafetera hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

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Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.

Porteros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

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Defensores: Santiago Arias (Independiente-ARG), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Daniel Muñoz (Crystal Palace-GBR) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

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Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Luis Suárez (Sporting-POR), y Luis Díaz (Bayern Munich-GER). EFE

(foto)(video)

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