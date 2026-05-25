Ewa Juszkiewicz "deforma" en el Thyssen el retrato femenino tradicional en su primera muestra individual en un museo

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha presentado este lunes la primera exposición individual de la artista polaca Ewa Juszkiewicz en la que la creadora "deforma" el retrato femenino clásico para cuestionar los ideales históricos de belleza y representación de la mujer.

"Algunas de mis obras hacen referencias directas a obras clásicas y otras lo hacen de manera indirecta, especialmente del siglo 18 y 19. En mis cuadros deformo esas figuras para cuestionar la representación de la feminidad", ha asegurado en rueda de prensa la artista. La muestra se podrá ver hasta el próximo 6 de septiembre.

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La exposición, organizada en el marco del programa dedicado a la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza, reúne más de una veintena de pinturas realizadas entre 2013 y la actualidad, entre las que se incluyen un conjunto de obras concebidas para esta muestra. Juszkiewicz se ha mostrado agradecida con el Museo Thyssen, uno de sus museos favoritos en todo el mundo.

"Esta exposición es muy especial para mi porque desde hace muchos años este museo es uno de mis favoritos. Es algo muy especial que mis obras estén rodeadas de pinturas clásicos abriendo diálogos nuevos", ha señalado.

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Uno de los puntos fuertes de la muestra para la artista es que permite conocer su evolución artística al recoger sus primeras obras. "Esta serie empezó como unos dibujos que me servían para aprender a hacer retratos", ha asegurado. En ese aprendizaje, Juszkiewicz se permitió usar elementos "disruptores" para tapar los rostros femeninos de los retratos.

Al ocultar los rostros, la artista desplaza la atención hacia elementos como telas, flores o frutas, muchos de ellos vinculados a la pintura de bodegón y a la tradición decorativa. Con una técnica de apariencia clásica, aunque atravesada por elementos subversivos y una paleta cromática más saturada y contemporánea, Juszkiewicz amplía además los límites del género del retrato y plantea interrogantes sobre la identidad, la semejanza o la presencia.

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La muestra está comisariada por el director artístico, Guillermo Solana, quien ha calificado de "extraordinaria" la serie de retratos de Juszkiewicz, además de ensalzar la oportunidad que brinda para "reflexionar" sobre los retratos de la época. "Es un honor que estés aquí con nosotros", ha destacado.

El trabajo de Juszkiewicz forma parte de las colecciones de museos como el Museé d'Art Moderne de París, el Brooklyn Museum de Nueva York, el Albertina Museum de Viena, el Long Museum de Shanghái y el Museum of Contemporary Art de San Diego. La artista ha expuesto en importantes instituciones internacionales, como el Brooklyn Museum de Nueva York, el Centre Pompidou-Metz, el Musée d'Art Moderne de París, el Museo Picasso Málaga y el Museo Nacional de China de Pekín, entre otras.

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Además, como ella mismo ha recordado, también expuso "hace muchos años" en ARCO y ha desvelado que vivió durante un año en Marbella. "En Polonia casi siempre parece invierno y a mi me encanta el sol, la comida española y la gente de este país. Me encanta estar aquí", ha apostillado.