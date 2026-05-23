Los 19 activistas griegos de la flotilla llegan a Atenas y denuncian torturas en Israel

Atenas, 23 may (EFE).– Los 19 activistas griegos que se encontraban entre los más de 400 miembros de la Flotilla Global Sumud, detenidos por Israel mientras intentaban alcanzar Gaza, han llegado a Atenas, donde denunciaron haber sido torturados por las fuerzas israelíes.

Los activistas helenos, quienes junto a los participantes de otras nacionalidades habían sido trasladados de Israel a Estambul en vuelos especiales organizados por el Gobierno turco, viajaron en un vuelo comercial desde la ciudad del Bósforo a Atenas, donde aterrizaron a última hora de ayer viernes.

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En el aeropuerto de la capital griega fueron recibidos al grito de "la pasión por la libertad es más fuerte que cualquier celda" por decenas de personas que, enarbolando pancartas y banderas palestinas, manifestaban su solidaridad, según imágenes publicadas este sábado por el portal Thepressproject.

"Los 19 miembros de la delegación griega hemos sido torturados y retenidos ilegalmente en el barco-prisión israelí que nos secuestró frente a las costas de Chipre", señaló en declaraciones a ese medio el activista Antonis Vardis.

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"Durante esas 50 horas (a bordo del barco) no hubo ni un solo instante en el que no estuviéramos en posiciones de estrés físico, recibiendo palizas o recluidos en contenedores rodeados de alambradas", añadió.

"En cuanto intentabas reclamar algo, la respuesta eran granadas aturdidoras o incluso balas de plástico", recalcó otra activista griega en un vídeo publicado en Instagram por la organización 'March to Gaza Greece', cuyos miembros conformaron la delegación helena de la flotilla.

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Algunos de los recién llegados fueron trasladados a un hospital público para recibir atención médica, informó el Ministerio de Exteriores de Grecia en un comunicado.

Por su parte, la citada organización denunció el "silencio" del Gobierno griego que encabeza el conservador Kyriakos Mitsotakis ante las presuntas torturas a ciudadanos helenos por parte de Israel, e instó al Ejecutivo a cesar su cooperación con dicho país.

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Cuando se produjo la detención de los activistas, el Ministerio de Exteriores griego emitió un comunicado en el que, sin condenar explícitamente las detenciones, aseguraba haber pedido a las autoridades israelíes "adoptar todas las medidas necesarias para la seguridad de los ciudadanos griegos".

Unos días después, el Ministerio tachó de "inaceptable" y "absolutamente condenable" el comportamiento del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien aparece en un vídeo en redes sociales humillando a los activistas detenidos.

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Mitsotakis ha calificado reiteradamente a Israel como "un aliado estratégico" y, desde su llegada al poder en 2019, ha estrechado los lazos de Atenas con Tel Aviv, especialmente en materia de defensa. EFE