Temas del Día de EFE Internacional del Sábado, 23 de mayo de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

CUBA EEUU

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La Habana/ Washington.- Continúa la presión de EEUU sobre Cuba tras la imputación del expresidente Raul Castro por asesinato, mientras el país vive una grave crisis energética agravada por el asedio petrolero.

- EE.UU. estrecha el cerco económico sobre Cuba y ha puesto el foco en el principal conglomerado empresarial estatal vinculado a los militares, al atacar sus fuentes de ingresos y sancionar a su dirección y a su entorno más cercano. (claves)

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CHINA MINAS

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Pekín - Los equipos de rescate continuaban este sábado las labores de búsqueda en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), donde una explosión de gas ocurrida el viernes causó al menos 90 muertos y se convirtió en uno de los accidentes mineros más graves registrados en el país en los últimos años.(Texto)

(Se ha enviado una cronología sobre los incidentes en minas chinas en los últimos años EX6038)

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi - Tres nuevos casos del virus del ébola se han confirmado en Uganda, lo que eleva a cinco los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este sábado el Ministerio de Salud ugandés, que pidió calma a la población.

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- Cruz Roja informa de la muerte de 3 de sus voluntarios en el brote de ébola en la RDC

- UE y EEUU piden a las partes en conflicto en RDC que permitan la respuesta contra el ébola

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Los ministros de Sanidad de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur dan una rueda de prensa virtual sobre el brote de ébola en el este congoleño, que amenaza a países vecinos y ya ha causado 177 muertes y 750 casos sospechosos.

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IRÁN GUERRA

Teherán - Los contactos diplomáticos en torno a las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos se han multiplicado en las últimas horas, con conversaciones entre los ministros de Exteriores de Catar, Turquía, Irak y Omán y su homólogo iraní en un intento de facilitar un acuerdo, mientras Teherán estudia la última propuesta de Washington.

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- También el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, mantuvo conversaciones en Teherán con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araghchí

- Catar dice a Irán que la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz es "innegociable"

- El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, llegó a China para una visita oficial de cuatro días.

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- Se enviará una crónica desde Beirut sobre el impacto de la guerra en el turismo libanés, con una ocupación hotelera en la capital de apenas el 5 al 11 % frente a las cifras de hasta un 60 % registradas hace un año.(Texto)(Foto)(Vídeo)

BOLIVIA PROTESTAS

La Paz - El Gobierno de Bolivia realiza un nuevo "corredor humanitario" con policías, militares, maquinaria pesada y acompañamiento de mediadores, para intentar liberar el paso por la principal carretera del occidente boliviano de los bloqueos que realizan campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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FESTIVAL CANNES

Cannes - El Festival de Cannes desvela el palmarés de su edición 79 en una gala de clausura en la que también se entregará una Palma de Oro de Honor a la actriz y cantante estadounidense Barbra Streisand.

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ADEMÁS

PANAMÁ VENEZUELA | Ciudad de Panamá - La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, de visita oficial a Panamá, se reúne este sábado con miembros de la diáspora venezolana.

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UE FINANZAS | Nicosia - Los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebran un consejo informal en Chipre en el que abordarán las fórmulas para financiar sus crecientes necesidades de inversión en defensa, energía o digitalización en un contexto de escaso margen presupuestario en buena parte de los Estados miembros.

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LYDIA CACHO | Ciudad de México - Tras siete años en el exilio por amenazas contra su vida, la periodista mexicana Lydia Cacho regresa a México para presentar su primera novela, ‘Un halcón bajo mi ventana’, un retrato de la violencia ejercida por el Estado mexicano en 1968 y, al mismo tiempo, un homenaje a las mujeres que resistieron, entre ellas la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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ISRAEL PALESTINA| Jerusalén - La ONG World Central Kitchen (WCK) del chef español José Andrés ha reducido a la mitad, de un millón a medio millón diarias, las raciones de comida que reparte en la Franja de Gaza por motivos financieros, que le imposibilitan mantener un nivel tan alto tras invertir más de 500 millones de dólares en alimentar a la población palestina.

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- Israel mata a 5 palestinos en un ataque con dron contra puesto policial al norte de Gaza

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CENTROAMÉRICA LITERATURA| Ciudad de Panamá - El cantante y compositor panameño Rubén Blades entrega su legado a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en un acto enmarcado en el festival Centroamérica Cuenta que estará precedido por un diálogo con el escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz sobre dos formas de narrar la experiencia humana: la canción y la novela.

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AGENDA INFORMATIVA

América

12:00GMT.- Washington.- EEUU ECONOMÍA.- El aumento de la gasolina a uno de sus mayores niveles en cuatro años, debido a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, amenaza con lastrar la temporada estival en EE.UU cuando se pronostica un récord de movimientos este fin de semana 'Días de los Caídos', visto como el inicio no oficial del verano en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ARTE.- La actriz Cecilia Suárez presenta la obra ‘El invencible verano de Liliana’, basada en la novela homónima de Cristina Rivera Garza, que tendrá su estreno en México, luego de su recorrido en España. (Texto) (Foto)

00:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El cantante mexicano Marco Antonio Solís ‘El Buki’ ofrece un concierto en el Estado GNP de la Ciudad de México como parte de su Gratitud Tour 2026. (Texto) (Foto)

Caracas.- VENEZUELA EEUU.- EE.UU. realizará este sábado en Caracas un simulacro de evacuación médica y respuesta ante contingencias catastróficas, autorizado por el Gobierno venezolano, apenas meses después de la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO MÚSICA - Ciudad de México - Para la cantante mexicana Camila Fernández, crecer dentro de una de las dinastías más reconocidas del mariachi también significó heredar una tradición femenina que aprendió viendo a su madre y a su abuela transformarse en "gigantes" arriba del escenario, una fuerza que hoy busca transmitir hacia nuevas generaciones, empezando por su propia hija de cinco años. (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY ESPAÑA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, habla con EFE en el marco de su visita a Montevideo en donde participó en un acto en el que fueron reconocidas todas las personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- PUERTO RICO MÚSICA.- El maestro mexicano Carlos Miguel Prieto y el pianista Jorge Federico Osorio, junto a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, inauguran este sábado el Festival Casals en la isla con un concierto que incluirá obras de Ludwig van Beethoven, Dmitri Shostakovich y Gabriela Ortiz. (Texto) (Foto)

San Juan.- NICKY JAM.- Nicky Jam, uno de los pioneros del reguetón, se presenta este sábado en el Coliseo de Puerto Rico con su espectáculo 'El Regreso a Casa', el primer concierto que ofrece en su isla de origen en diez años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Denver (EE.UU.)- EEUU HISPANOS - Líderes hispanos de Colorado recaudan fondos para impulsar la construcción de un museo dedicado a preservar y difundir las historias de las comunidades hispanas, indígenas y mexicanas que participaron en la formación histórica del estado ante la celebración de los 250 años de Estados Unidos. (Texto) (Foto)

Los Ángeles (EE.UU.).- EEUU CURIOSIDADES.- Scott Vincent Borba, cofundador de e.l.f. Cosmetics, una de las empresas más influyentes del sector cosmético de bajo costo en EE.UU., se ordena este sábado como sacerdote en una diócesis católica de California, tras renunciar a su fortuna, su preciado Aston Martin y su círculo de celebridades en Hollywood. (Texto) (Foto)

Europa

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Neustadt an der Weinstraße.- ALEMANIA POLONIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia la laudatio en honor del exministro de Justicia polaco Adam Bodnar con motivo de la entrega del Premio Hambach a la Libertad 1832.

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La cineasta alemana Valeska Grisebach y el equipo de 'Das getraumte Abenteuer' comparten en una conferencia de prensa los detalles sobre esta producción que aspira a la Palma de Oro. (Texto) (Foto)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La edición de 79 del Festival de Cannes anuncia al ganador de la Palma de Oro de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio y África

10:00GMT.- Nairobi.- RD CONGO ÉBOLA.- Los ministros de Sanidad de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur dan una rueda de prensa virtual, auspiciada por la agencia de salud pública de la Unión Africana, sobre el brote de ébola en el este congoleño. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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