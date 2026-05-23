Illa celebra la Champions del Barça femenino, "el mejor ejemplo para las próximas generaciones"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al FC Barcelona femenino tras ganar la Champions y ha definido el equipo como "el mejor ejemplo para las próximas generaciones".

"Continúa haciendo historia: ¡la UWCL es blaugrana! Sois más que un equipo, sois un referente", ha añadido en un mensaje de X recogido por Europa Press, y ha dado la enhorabuena al equipo y a la afición.

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El Barça ha ganado este sábado al OL Lyonnes (4-0) en el Ullevaal Stadion y conquista así su cuarta Champions, todas en los últimos seis años.