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Illa celebra la Champions del Barça femenino, "el mejor ejemplo para las próximas generaciones"

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitado al FC Barcelona femenino tras ganar la Champions y ha definido el equipo como "el mejor ejemplo para las próximas generaciones".

"Continúa haciendo historia: ¡la UWCL es blaugrana! Sois más que un equipo, sois un referente", ha añadido en un mensaje de X recogido por Europa Press, y ha dado la enhorabuena al equipo y a la afición.

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El Barça ha ganado este sábado al OL Lyonnes (4-0) en el Ullevaal Stadion y conquista así su cuarta Champions, todas en los últimos seis años.

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