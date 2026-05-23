Excandidato Jorge Nieto (centro) anuncia que viciará su voto en las presidenciales de Perú

Lima, 23 may (EFE).- El excandidato peruano Jorge Nieto, que quedó cuarto en la primera vuelta presidencial del 12 de abril por el Partido del Buen Gobierno (centro), anunció este sábado que su formación política viciará el voto en la segunda vuelta, al rechazar las candidaturas de la derechista Keiko Fujimori y del izquierdista Roberto Sánchez.

"El Comité Ejecutivo Nacional del Partido del Buen Gobierno, tras una discusión prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestros puntos de vista. El partido viciará su voto y escribirá en la boleta electoral ‘queremos un buen gobierno’", dijo Nieto en una rueda de prensa junto a miembros de la colectividad.

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Nieto expuso que han seguido con detalle las explicaciones y puntos de vista de los dos candidatos que disputarán la Presidencia el próximo 7 de junio pero que ninguno les convence puesto que son posturas que polarizan al país.

"Estamos convencidos de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas y que ambas solo significan la continuación de la polarización política en el país que nos tiene en un franco proceso de decadencia", agregó el exministro, quien obtuvo el 10,97 % de los votos en la primera vuelta.

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El presidente de Partido del Buen Gobierno sostuvo que desde su formación proponen acabar con la polarización y ser una fuerza política seria y ser una oposición responsable en el Congreso.

"Queremos preservar no solamente en lo inmediato nuestra capacidad de acción en el Congreso, con nuestros congresistas, sino también preservar en el futuro la posibilidad de sostener, construir una fuerza política que llegue con entereza, con decencia y con mirada a largo plazo en beneficio de todos los peruanos y peruanas”, señaló Nieto.

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De esta manera, el nuevo líder opositor invitó a los 1,85 millones de personas que votaron por su colectividad a viciar su voto al marcar en la cédula ‘queremos un buen gobierno’, pero indicó que respetarán absolutamente la decisión de cada uno de sus simpatizantes, "pues son gentes que tienen pleno ejercicio libre de sus conciencias".

La más reciente encuesta publicada, difundida en la víspera por el diario El Comercio y fue realizada por la empresa Datum, revela que Keiko Fujimori le lleva una ventaja de 3,4 puntos de intención de voto a Roberto Sánchez, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial.

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Según el sondeo, Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibe un 39,5 % de intención de voto; en tanto que Sánchez, de Juntos por el Perú, obtiene un 36,1 %. Un 15,9 % de los encuestados votará en blanco o nulo y un 8,5 % aún no sabe o no opina sobre su voto. EFE