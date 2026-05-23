Al menos siete muertos por el temporal en el centro de China

Al menos siete personas han muerto y 14 más están desaparecidas como consecuencia de las intensas lluvias registradas en el distrito de Shimen, en la provincia de Hunan, en el centro de China, según han informado las autoridades.

Cinco de los desaparecidos han sido incluidos en el listado tras una investigación más exhaustiva, ha explicado el Comité Distrital de Gestión de Emergencias y Seguridad en la Producción de la zona, citado por la agencia de noticias oficial china, Xinhua. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha.

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Por su parte, el Centro Estatal para el Control de Inundaciones y Ayudas para la Sequía ha activado el nivel IV de emergencia --el más bajo de la escala-- ante las inundaciones que se están produciendo en las provincias de Hubei y Chongqing y mantiene ese mismo nivel en Hunan, ha explicado el Ministerio de Gestión de Emergencias chino.

El Ministerio ha enviado un equipo de trabajo a la provincia de Hubei para apoyar y dirigir las medidas de prevención de inundaciones, ha destacado.

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El Ministerio ha mantenido contactos con los organismos responsables de meteorología, agua, recursos y varios organismos de las regiones afectadas para evaluar la situación ante las nuevas lluvias que se esperan entre el 23 y el 27 de mayo.