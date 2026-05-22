Agencias

Rutte celebra anuncio de más tropas de EEUU pero Europa debe reducir dependencia

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este viernes el anuncio de Estados Unidos de que finalmente enviará 5.000 soldados a Polonia, pero dejó claro que Europa debe seguir en la trayectoria de reforzarse para reducir sus dependencias.

“Acojo con satisfacción el anuncio (…). Pero seamos claros: la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos”, indicó Rutte a la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Exteriores. EFE

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