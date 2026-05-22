La Audiencia de Madrid decidirá si un exprofesor de Boadilla va a juicio acusado de grabar a alumnas desnudas

La Audiencia Provincial de Madrid será la encargada de decidir si un exprofesor del colegio Virgen de Europa de Boadilla del Monte debe ser juzgado acusado de grabar a varias alumnas desnudas o si la causa queda archivada en el marco de una investigación que se abrió en 2022, han informado fuentes jurídicas.

El procedimiento, instruido en el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles, investiga al antiguo docente por presuntos delitos relacionados con la grabación de menores en el entorno escolar, incluyendo posibles delitos contra la intimidad y otros ilícitos de carácter sexual y de protección de menores.

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Está previsto que este viernes se eleve el recurso de apelación interpuesto por la defensa a la Audiencia Provincial de Madrid, una vez finalizado el trámite de alegaciones de las partes. La Sección 17 deberá analizar el procedimiento y decidir si procede seguir con los trámites procesales para ir a juicio oral o el archivo de la causa.

La causa se encuentra en fase decisiva tras la desestimación de varios recursos previos. La jueza que instruyó la causa dictó en julio de 2025 el auto de transformación en Procedimiento Abreviado por si los hechos imputados al investigado fueren constitutivos de varios delitos.

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La magistrada le acusa de la presunta comisión de delitos de abusos sexuales sobre menores de 13 años, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores, tanto en la modalidad de producción de pornografía infantil como en la de tenencia de la misma, y contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos), según apuntan las mismas fuentes conforme a lo expuesto en dicho auto.

La resolución se recurrió en reforma ante el propio juzgado. En enero de 2026, el juzgado rechazó el recurso contra el auto que transformaba el procedimiento, y posteriormente se resolvieron otras impugnaciones relativas a diligencias solicitadas por las partes.

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ACUSACIONES Y DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN

La investigación se inició en 2022 tras la aparición de material audiovisual que habría sido grabado de forma oculta en el entorno del centro educativo.

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A partir de ese hallazgo, la Guardia Civil analizó dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros, donde se localizaron archivos que contenían imágenes de menores.

Según las pesquisas, las grabaciones podrían haberse producido durante varios años, aunque parte del material recuperado se encontraba dañado o destruido, lo que dificultó el análisis completo del caso.

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Durante la instrucción, también se tomaron declaraciones a responsables del centro educativo, incluido el director del colegio, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades adicionales. Sin embargo, la jueza excluyó al colegio de cualquier tipo de responsabilidad civil.

SITUACIÓN PROCESAL ACTUAL

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El exprofesor fue detenido en junio de 2022 y posteriormente quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercarse al centro educativo y la obligación de comparecer periódicamente ante la autoridad judicial.

Con la elevación del recurso a la Audiencia Provincial de Madrid, la causa entra ahora en una fase clave en la que se decidirá si el procedimiento continúa hacia juicio oral o si se archiva definitivamente.

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