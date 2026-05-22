Irene Paredes se entrena con el grupo en el último entrenamiento antes de la final

Oslo, 22 may (EFE).- La defensa del Barcelona Irene Paredes ha participado al mismo ritmo que sus compañeras en la última sesión de entrenamiento previa a la final de la Liga de Campeones de este sábado ante el Olympique de Lyon.

La central vasca, que se perdió la final de la Copa de la Reina por unas molestias físicas, ha completado este viernes la sesión con normalidad y apunta a la titularidad, formando pareja en el eje de la defensa junto a María León.

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Por su parte, la delantera noruega Caroline Graham, que este jueves recibió el alta médica tras perderse los últimos tres encuentros por una lesión en el aductor derecho sufrida en la vuelta de las semifinales, también ha trabajado con el grupo. La única ausencia ha sido la de la central Laia Aleixandri, baja desde febrero por una grave lesión de rodilla.