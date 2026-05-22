García Montero firma hoy en Panamá el acuerdo para celebrar en este país el XI Congreso de la Lengua Española en 2028

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, firmarán mañana viernes 22 de mayo en la capital del país centroamericano el acuerdo por el que se establece que el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se realizará en Panamá en 2028.

El acuerdo, según informa el Instituto Cervantes, fija los compromisos de colaboración que regirán la organización y la celebración del Congreso en 2028 en las fechas que se concreten con el consenso del Instituto Cervantes, el país anfitrión y la Real Academia Española (RAE) y ASALE (Asociación de Academias de Lengua Española).

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Asimismo, establece que la Secretaría Académica del Congreso sea ejercida por la Academia Panameña de la Lengua conforme a los acuerdos entre el Instituto Cervantes y la RAE que resulten de aplicación.

En el acto de firma, que se celebrará en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, además de García Montero y Lucy Molinar, estarán presentes el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Gobierno panameño, Carlos Guevara Mann; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, y varios académicos.

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El XI Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, continuará las tareas de los celebrados en Zacatecas (México, 1997), Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Santiago de Chile (Chile, 2010), Ciudad de Panamá (Panamá, 2013), San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico, 2016), Córdoba (Argentina, 2019), Cádiz (España, 2023) y Arequipa (Perú, 2025).

El X Congreso de la Lengua Española en Perú estuvo marcado por el desencuentro entre Montero y Muñoz Machado, cuando el primero aseguró que la "RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho" -en referencia a su director, Muñoz Machado-.

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Poco después, el pleno de la RAE, reunido en Madrid, aprobó por unanimidad una declaración en la que tachaba esta afirmación de "agresión" contra Muñoz Machado y defendía la "labor extraordinaria" en sus siete años de mandato, al que ha accedido, tal y como recordaban, democráticamente en dos ocasiones. Estas tensiones se trasladaron al Congreso de Perú.