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Bad Bunny comienza su gira europea en Barcelona con Lamine Yamal e Inés García entre el público

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Después del éxito de la Super Bowl y tras el estreno de su colección cápsula para ZARA, Bad Bunny ha comenzado su gira europea en Barcelona con un concierto en el que ha contado con invitados de lujo, destacando la presencia del número uno de la selección española, Lamine Yamal. El futbolista no ha faltado al primero de los dos conciertos del puertorriqueño en la Ciudad Condal y lo ha hecho acudiendo con su pareja, la influencer, Inés García, con quien se le está viendo asistir a los últimos actos más señalados de su agenda.

La pareja llegaba a las inmediaciones del Estadio Olímpico Lluís Companys en una furgoneta, acompañados de otra pareja de amigos. Ya en el acceso del estadio se encontraban con otros compañeros de selección entre los que se encontraba Dani Olmo, que les saludaba de manera entrañable. Pero no han sido los únicos VIP que han acudido a este primer recital de Benito Antonio en España, el futbolista Ter Stegen y su pareja, Ona Sellarés, además de Antonia Dell'Atte también han coreado los éxitos del cantante latino.

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Como no podía ser de otra manera, Bad Bunny ha abierto las puertas de 'La Casita' a la estrella del Barça. Lamine Yamal e Inés García han ocupado un sitio privilegiado en el escenario y en este lugar que emula los hogares del país natal del cantante, que tanto llamó la atención en la final de la Super Bowl cuando, durante la actuación del artista, se vieron entre sus paredes del porche a celebrities de la talla de Pedro Pascal, Karol G o Jessica Alba.

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