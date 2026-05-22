1-1. Puerto Cabello y Juventud firman tablas y el boleto a octavos queda en suspenso

Caracas, 21 may (EFE).- El Puerto Cabello venezolano y el Juventud uruguayo empataron este jueves 1-1 en un partido de la penúltima fecha del grupo B de la Copa Sudamericana por lo que el boleto a los octavos de final del torneo se definirá en la sexta y última fecha.

El conjunto uruguayo, que llegó con la necesidad de sumar puntos para seguir en la pelea, se marchó de Venezuela con solo uno y quedó como colista con seis unidades de un competido grupo, aunque aún con opciones de clasificarse.

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Puerto Cabello, por su parte, es líder del mismo con tan solo un entero más, los mismos que presentan Cienciano y Atlético Mineiro, que quedaron segundo y tercero, respectivamente.

El conjunto visitante parecía tener las ideas claras y cumplió pronto con su objetivo al abrir el marcador en los primeros compases del encuentro.

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En el minuto seis, Renzo Sánchez envió un pase desde el vértice del área hacia Fernando Mimbacas; aunque este no logró controlar con limpieza, el esférico le quedó a Ramiro Peralta, quien lanzó un disparo desde fuera del área que —tras desviarse en la defensa— se convirtió en el 1-0.

Pese al gol, los venezolanos estaban bien plantados en el partido y así se lo hizo saber a sus jugadores Eduardo Saraó en la pausa de hidratación: "Lo mejor que han hecho en lo que va de Copa", dijo.

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La arenga tuvo resultados ya que en la primera jugada tras la pausa, en el minuto 26, Puerto Cabello recortó distancias. Roberto Rosales centró desde la izquierda y Robinson Flores firmó a placer y totalmente libre de marca el empate a uno.

La segunda parte trascurrió de igual manera: un Puerto Cabello dominador de la posesión pero sin ser capaz de culminar sus oportunidades y un Juventud sabiendo esperar en su campo y buscando el contragolpe.

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Ya en el tramo final, en el minuto 81, los venezolanos tuvieron la mejor ocasión para lograr la remontada pero Jean Castillo mandó el balón fuera y el 1-1 quedó inamovible.

En la última fecha, el próximo 27 de mayo, Puerto Cabello visitará Belo Horizonte en su partido frente al Atlético Mineiro, mientras que Juventud viajará a Perú para enfrentar a Cienciano.

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La jornada será determinante para los cuatro equipos ya que, al estar separados por un punto, todos dependen de sí mismos para conseguir el boleto a la próxima fase.

hov/scr/gbf

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