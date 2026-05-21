El aceite de oliva español invertirá 22 millones en promocionarse en EEUU para "combatir" los aranceles

La interprofesional del Aceite de Oliva Español invertirá 22 millones de euros en una campaña de promoción en Estados Unidos para "combatir" los aranceles, mientras que también se promocionará en China, otro de los mercados prioritarios para el sector.

"A no tardar mucho vamos a lanzar una potente campaña de promoción en Estados Unidos dotada con 22 millones de euros, porque los aranceles hay que combatirlos y cómo se combaten con promoción en Estados Unidos", ha asegurado el presidente la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Pedro Barato, durante su participación en la 'Jornada Aceite de Oliva', organizada por El Economista.

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En este contexto, Barato ha reiterado que España "apuesta" por Estados Unidos, uno de los países que más consume aceite de oliva en el mundo. "Por lo tanto, Estados Unidos tiene que ser nuestro eje de trabajo", ha reiterado.

Otro mercado donde los aceites españoles va a acometer una importante campaña de promoción para los próximos dos años es China, otro de sus mercados prioritarios.

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"Si lanzamos nuevas campañas en China y Estados Unidos es porque asumimos que tenemos que mejorar la posición de nuestros aceites de oliva en esos mercados. Si queremos seguir liderando este negocio no podemos parar y hay que afinar nuestros mensajes y elegir bien dónde y cómo lo hacemos. Lo bueno es que hemos demostrado que tenemos la capacidad y la voluntad para hacerlo y tenemos el apoyo y la unión de todo el sector del aceite de oliva español", ha subrayado.

Barato ha destacado la importancia de la interprofesional para impulsar la venta del aceite de oliva español en mercados internacionales. "Lanzamos las primeras campañas en 2009, cuando echó a andar la organización y exportábamos de media unas 600.000 toneladas y ahora esa cifra ya supera el millón, mientras que las de nuestros grandes competidores se han estancado", ha recalcado.

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De esta forma, las ventas de aceite de oliva fuera de la Unión Europea casi se han triplicado, mientras que el valor de las exportaciones se han multiplicado por 2,5 hasta rozar en 2025 los 4.700 millones de euros.