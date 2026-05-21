Alemania recomienda “precaución especial” en el Caribe hondureño por repunte de violencia

Tegucigalpa, 21 may (EFE).- El Gobierno de Alemania recomendó este jueves a sus ciudadanos en Honduras mantener una "precaución especial" si viajan a los municipios de Trujillo y Omoa, en el Caribe del país, debido al agravamiento de la situación de seguridad tras registrarse dos matanzas que dejaron al menos 15 muertos.

Ante esta situación, la embajada de Alemania en Honduras sugirió mediante sus canales oficiales a sus connacionales "tener especial cuidado" tanto en Trujillo, departamento de Colón, como en Omoa, municipio fronterizo con Guatemala.

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La advertencia de la embajada alemana se produce en medio de la creciente preocupación por la violencia en Trujillo y Omoa, donde las autoridades reforzaron la presencia policial y militar tras las dos matanzas.

La madrugada de este jueves, un grupo de hombres armados y vestidos con uniformes policiales asesinó a al menos 10 personas en una plantación de palma africana en el sector de Rigores, Trujillo.

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Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han establecido una hipótesis sobre el móvil de este crimen múltiple en Colón, una región afectada por un histórico conflicto de tierras que se ha cobrado más de 200 vidas en las últimas décadas por enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad privada.

Horas después de ese ataque, el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, informó sobre la muerte de cuatro agentes de policía y un civil durante un enfrentamiento armado en la zona de Corinto (Omoa).

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Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Honduras ordenó la intervención “directa” e “inmediata” de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los municipios afectados, y aseguró que actuará “con firmeza” para capturar a los responsables de los crímenes. EFE