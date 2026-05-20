Rusia garantiza el suministro seguro de petróleo y gas a China, según Putin

Pekín, 20 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que su país garantiza el suministro seguro a China de petróleo y gas, durante una rueda conjunta con el líder chino, Xi Jinping.

"Rusia y China cooperan activamente en el ámbito energético. Nuestro país es uno de los mayores exportadores a China de petróleo, gas natural, gas licuado y carbón. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a seguir garantizando de manera fiable el suministro ininterrumpido de todos estos combustibles al rápidamente creciente mercado chino", dijo durante una ceremonia celebrada en la capital china. EFE

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