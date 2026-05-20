Agencias

Rusia garantiza el suministro seguro de petróleo y gas a China, según Putin

Guardar

Pekín, 20 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que su país garantiza el suministro seguro a China de petróleo y gas, durante una rueda conjunta con el líder chino, Xi Jinping.

"Rusia y China cooperan activamente en el ámbito energético. Nuestro país es uno de los mayores exportadores a China de petróleo, gas natural, gas licuado y carbón. Nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a seguir garantizando de manera fiable el suministro ininterrumpido de todos estos combustibles al rápidamente creciente mercado chino", dijo durante una ceremonia celebrada en la capital china. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Trump afirma que espera alcanzar "muy pronto" un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán

Trump afirma que espera alcanzar "muy pronto" un acuerdo para poner fin al conflicto con Irán

Billy Joel critica la película sobre su vida: "Es un error legal y profesional"

Infobae

Una lavandería ambulante para ayudar a los desplazados libaneses

Infobae

Mueren cerca de 30 personas en un ataque achacado al Ejército contra un mercado en el sur de Sudán

Mueren cerca de 30 personas en un ataque achacado al Ejército contra un mercado en el sur de Sudán

Miércoles, 20 de mayo de 2026 (07.00 GMT)

Infobae