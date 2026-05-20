Feijóo promete "todo lo posible" para echar a Sánchez y no descarta la moción de censura: "Los socios deben mover ficha"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este miércoles a hacer "todo lo posible para que cambie el Gobierno" y echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa, sin descartar la posibilidad de presentar una moción de censura en el futuro. Por eso, ha puesto pone el foco en los socios de investidura del PSOE que son, a su juicio, los que tienen que "mover ficha".

"Tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que cambie el Gobierno. Es la hora de que a esta pregunta la respondan los socios", ha declarado Feijóo tras participar en el foro de 'Expansión' en Alcalá de Henares, al ser preguntado si deja la puerta abierta a presentar una moción de censura, como pide Vox, después de las declaraciones que ha realizado este mismo miércoles en el Congreso.

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En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, Feijóo ha pedido la salida de Sánchez del Palacio de la Moncloa para que no siga "manchando" la Presidencia del Gobierno. "España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto", ha prometido.

Poco después, en una conversación informal con periodistas en los pasillos del Congreso, el presidente del PP ha abundado en esa idea: "Voy a cumplir con mi deber y voy a hacer todo lo posible para que haya un cambio de Gobierno cuando crea que ha llegado el momento".

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"LOS SOCIOS DEL GOBIERNO ESTÁN MANTENIENDO LA CORRUPCIÓN"

Al ser preguntado expresamente en Alcalá de Henares si se abre a una moción de censura y cuál sería el momento para presentarla, Feijóo ha indicado que los que tienen responder a esa cuestión son los socios de investidura de Sánchez.

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Así, ha dicho que hoy el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, "se rasgaba las vestiduras diciendo que la corrupción y la izquierda es incompatible". "Eso es opinable. Pero lo que no es opinable es que el señor Rufián y los socios del Gobierno son los que están manteniendo a la corrupción", ha enfatizado.

Feijóo ha dicho que el Partido Popular tiene la "obligación de hacer todo lo posible para que cambie el Gobierno" y ha desplazado el foco de presión a los aliados del Partido Socialista, que son los que ahora "están sosteniendo a un gobierno corrupto".

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VE "ACERTADO" NO HABER PRESENTADO ESA MOCIÓN DE CENSURA

El líder de PP ha indicado que "hace mucho tiempo" que le preguntan por la presentación de una moción de censura --un instrumento que Vox ha pedido al PP que presente en varias ocasiones-- y ha añadido que su formación ha "acertado" al no presentarla hasta ahora.

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Así, ha recordado que "había gente" que hace un año le "empujaba" a presentar esa moción pero llevarla a la Cámara para "confirmar al Gobierno" es "bastante infantil". "Ahora bien, la situación que está viviendo en este momento en España es una situación inédita. Y yo vuelvo a reiterar, los socios tienen que mover ficha", ha enfatizado.

De hecho, se ha referido a la moción de censura que impulsó en mayo de 2028 Pedro Sánchez para desalojar de la Moncloa al Ejecutivo de Mariano Rajoy y que contó con el apoyo de sus actuales aliados parlamentarios.

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"Los mismos socios que sacaron del gobierno al PP en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al Gobierno", ha proclamado, para recalcar que si eso es así "es evidente que puede haber un cambio de Gobierno en España".

Según Feijóo, son los aliados del PSOE los que deben aclarar si quieren "seguir siendo cómplices de la corrupción" y "corresponsables del ambiente de corrupción" que vive España. "Esto lo tienen que responder los socios", ha insistido.

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El líder del PP ha repasado los casos que afectan al PSOE, que ha cifrado en "10 sumarios abiertos en este momento". "La pregunta es, ¿qué es lo que hace falta más para que los socios respondan a sus electores y a la decencia en política?", se ha preguntado.

En el PP admiten que hay una fecha clave: el próximo 2 de junio, día en que el juez José Luis Calama ha citado a Zapatero como investigado. Fuentes de la formación consultadas por Europa Press creen que si ese día hay decisiones de calado por parte de la Justicia, los socios del PSOE empezarán a girar su posición.

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"LA SITUACIÓN POLÍTICA ES IRRESPIRABLE"

Un día después de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra, el jefe de la oposición ha afirmado que "la situación política española es irrespirable", subrayando que España "nunca" había vivido "una situación como ésta".

"Nunca un expresidente del Gobierno ha sido imputado por la Audiencia Nacional con delitos gravísimos. Lo que es más preocupante es que esos delitos no se podrían haber cometido sin el Consejo de Ministros", ha destacado.

Feijóo ha indicado que están ante hechos que "afectan a un expresidente del Gobierno presuntamente responsable de varios delitos y con una conexión directa" con el Consejo de Ministros de Sánchez "para poder ejecutar esos delitos, es decir, para poder delinquir".

En este contexto, el líder del Partido Popular ha reiterado ante los medios de comunicación que él tiene "la obligación de hacer todo lo que pueda" y todo lo que esté en su "mano" para "cambiar esta situación".

"LA HISTORIA DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA HA DADO UN SALTO"

Previamente, en su intervención en el VII foro internacional 'Expansión', Feijóo ha afirmado que este martes, tras esa imputación del expresidente Zapatero, "la historia democrática española da un salto" porque "es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado por una serie de presuntos delitos".

Feijóo ha reiterado que esos supuestos delitos no se podrían cometer "en ningún caso si no tiene un enlace directo y una autorización y una complicidad con el Consejo de Ministros". "No estamos hablando, por lo tanto, de conductas individuales, sino que estamos hablando de conductas estructuradas, conductas de comunicación permanente con los altos cargos del Gobierno y de la Administración Pública", ha advertido, para añadir que esto supone "un antes y un después".

El presidente del PP ha señalado que este martes fue "un día muy triste para la democracia española" que abre "una situación muy compleja" para España. "Esto no es un hito más. Estamos hablando de una persona que es negociador en nombre del Gobierno para la investidura y para mantener la investidura", ha dicho, para añadir que Zapatero es "una persona que refrenda el sanchismo de una forma explícita".

PROMETE ESTAR "A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS"

Según Feijóo, deben ser conscientes de que están ante "un momento clave" y "muy duro para los políticos honestos", así como para "los españoles que tienen que estar trabajando y no pueden entender como señores durante el Covid hacían negocios".

"Es un momento muy complejo, creo que cada uno tiene que estar a la altura de las circunstancias y desde luego mi partido y yo estaremos a la altura de las circunstancias", ha garantizado el presidente del PP.