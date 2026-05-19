Un muerto en Bélgorod y dos heridos en Kursk por ataques ucranianos con drones

Moscú, 19 may (EFE).- Una persona murió este martes en la región rusa de Bélgorod y otras dos resultaron heridas en la vecina Kursk por ataques ucranianos con drones, informaron las autoridades locales.

En la aldea de Nóvaya Nelidovka (Bélgorod) falleció un hombre a causa de la explosión de un dron, mientras en la aldea de Storozhevoe (Kursk) el ataque ucraniano dejó dos heridos, escribió en redes sociales el gobernador local, Alexandr Jinshtéin.

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El funcionario agregó que hoy falleció en el hospital otro residente de Kursk, que resultó herido el lunes en otro ataque.

Este lunes, las autoridades de Bélgorod informaron, por su parte, de otros dos muertos y dos heridos a consecuencia de la actividad de los drones ucranianos, que se ha intensificado recientemente.

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La región fronteriza rusa de Bélgorod, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de los fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 se acerca a las 80 personas. EFE

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