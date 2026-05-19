Sheinbaum apunta que desde 2018 EEUU desoyó 269 órdenes de extradición: "México pide reciprocidad"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reclamado este martes a Estados Unidos una mayor reciprocidad en cuanto a las peticiones de extradición se refiere y ha apuntado que ninguna de las 269 que han planteado desde 2018 han sido aprobadas por las autoridades de su vecino del norte.

De esas 269 peticiones de extradición, han sido 36 las que han sido negadas por el Gobierno de Estados Unidos, mientras que 233 permanecen todavía pendientes de análisis, ha detallado la mandataria, que ha resaltado que algunos de los casos son de suma importancia para el Estado mexicano.

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"¿Qué pide siempre México? Reciprocidad ¿Por qué no han entregado a ninguno si son casos relevantes si hay reciprocidad?", se ha preguntado Sheinbaum en rueda de prensa, a raíz de la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

"¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno", ha señalado la presidenta mexicana, destacando que entre los señalados hay sospechosos vinculados al caso Ayotzinapa, en el que se investiga la desaparición de 43 estudiantes de magisterio, con responsabilidad de funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado mexicano.

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En los últimos días, la presidenta mexicana viene incidiendo en estas reclamaciones, después de que las autoridades estadounidenses hayan abierto una investigación contra Rocha Moya y otros nueve altos cargos por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sheinbaum confirmó que Estados Unidos solicitó la extradición de varias de estas personas, si bien considera que no hay elementos suficientes que sustenten estas acusaciones. No obstante, la Fiscalía mexicana ha abierto su propia investigación.

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