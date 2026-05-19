La cifra de muertos por los ataques israelíes en Líbano sube a 3.042 en más de dos meses

El Cairo, 19 may (EFE).- La cifra de muertos por la ofensiva israelí contra el Líbano iniciada hace más de dos meses en el marco de la guerra en Irán subió a 3.042, mientras que el número de heridos aumentó a 9.031, informaron este martes fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, aseguró en un escueto comunicado, reproducido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que el "balance total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 19 de mayo ha llegado a 3.042 mártires y 9.301 heridos".

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Más de 400 de estos fallecimientos se registraron tras la implementación de un cese de hostilidades a mediados de abril, ya que el sur del país mediterráneo sigue siendo objetivo de bombardeos diarios, ataques de artillería y detonaciones controladas de viviendas.

Hoy mismo, Israel ha lanzado varias acciones contra poblaciones del sur libanés, según la ANN, mientras que la Defensa Civil libanesa informó de que rescataron a cuatro ciudadanos de los siete que fueron capturados en la zona fronteriza de Rachaya al Foukhar, en el sureste del Líbano, tras una "incursión de una patrulla enemiga israelí en las afueras de la ciudad".

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Asimismo, el grupo chií libanés Hizbulá reivindicó a lo largo de la jornada al menos diez ataques contra posiciones de Israel, que ocupa una amplia zona en el sur del Líbano.

El pasado viernes, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas. EFE

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