Google presenta el nuevo capítulo del Buscador impulsado por los agentes

Google ha anunciado el "siguiente capítulo" de su Buscador, un servicio preparado para la era de los agentes que trabajan en nombre del usuario, tanto en experiencias personalizadas de búsqueda como en los procesos de compra 'online'.

La compañía ha repasado la evolución de uno de sus servicios más icónicos: el Buscador, donde la gente hace miles de millones de preguntas cada día. Para ofrecer la mejor respuesta, desde Google aseguran que en los últimos años han unificado lo mejor de un motor de búsqueda con lo mejor de la IA, con una transformación que comenzó con los resúmenes generados con IA o 'AI Overviews'.

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Este martes, la compañía ha anunciado la actualización del Buscador a Gemini 3.5. El 'Modo de IA' cuenta ya con más de mil millones de usuarios al mes, que lo utilizan para buscar información con conversaciones que cada vez son más naturales, profundas y detalladas.

El "siguiente capítulo" de Buscador, como lo ha expuesto Google, es el paso a AI Search (Buscador de IA), con nuevas capacidades impulsadas por los modelos de Gemini, los agentes y la información disponible en todo el mundo.

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Esta experiencia estrena este martes una nueva caja de búsqueda, que ya no se limita a una barra sino que se expande a medida que el usuario presenta una pregunta cada vez más detallada. Ofrece sugerencias sobre la marcha para poder plantear la pregunta más adecuada e integra las herramientas de búsqueda con IA más avanzadas de la compañía.

La incorporación de 'AI Overviews' al 'Modo de IA' ha permitido generar una experiencia de búsqueda fluida, sin interrupciones, que busca que el usuario explore la información, y que está disponible desde este martes.

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Google también ha anunciado la llegada de las capacidades de agente al Buscador, con la posibilidad de crear una gente que trabaje en segundo plano las 24 horas del día, e incluso poner a varios agentes a trabajar de manera simultánea, con la posibilidad de realizar un seguimiento, todo ello con Gemini Spark.

Estos agentes de información llegarán este verano a las suscripciones Google AI Pro y Ultra. También se incorporarán los agentes de programación con la integración de Antigravity y Gmini 3.5 Flash, que permitirán crear experiencias de búsqueda personalizadas.

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La experiencia de compra también recibe un impulso son los agentes. Para su implementación, Google facilita a los desarrolladores un protocolo de comercio universal, un estándar de código abierto que permite que el agente pueda operar en todo el proceso de compra. También está ahora disponible para hoteles y servios de comida a domicilio y en los anuncios de YouTube.

Asimismo, hay un protocolo de pagos con agentes, diseñado para que el agente pueda actuar el nombre del usuario de manera segura, permitiendo que el usuario tenga el control. El proceso de pago se ha integrado en Gemini Spark.

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A ello se suma un proceso de compra mejorada con IA que introduce un carrito de compra universal, que estará disponible este verano.