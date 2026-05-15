Lavrov pide convertir las treguas en Oriente Medio en un cese definitivo de hostilidades

Nueva Delhi, 15 may (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, pidió este viernes desde Nueva Delhi transformar las actuales treguas en Oriente Medio en un "acuerdo definitivo" de cese de hostilidades y defendió la creación de una estructura regional estabilizadora" para evitar nuevas crisis en la región.

"Ahora lo más importante es detener la guerra actual, convertir las treguas que se respetan más o menos en un acuerdo definitivo sobre el cese de cualquier acción militar. Pero a largo plazo, por supuesto, hay que pensar en alguna estructura regional estabilizadora", dijo el canciller en una rueda de prensa al margen de la reunión ministerial de los BRICS.

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